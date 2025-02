Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD được Ngân hàng Nhà nước công bố trong ngày 13/2 là 24.572 đồng/USD, tăng 22 đồng so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của tỷ giá trung tâm.

Tỷ giá trung tâm gần đây liên tục đi lên. Tính từ phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (ngày 3/2) đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 247 đồng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.801 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.343 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng hạ nhanh. Ảnh: Nam Khánh

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 13/2 cũng được nâng lên trong phạm vi 23.394-25.750 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 21 đồng/USD ở chiều mua và đắt thêm 23 đồng/USD ở chiều bán so với hôm qua.

Đáng chú ý, tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay đồng loạt quay đầu giảm sau nhiều ngày tăng mạnh.

Cụ thể, so với đầu giờ sáng qua (12/2), tại Vietcombank, giá USD đầu giờ sáng nay hạ 117 đồng ở cả chiều mua và bán ra, kéo giá USD mua vào tiền mặt về mức 25.270 đồng/USD, giá bán ra xuống mức 25.660 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng khác cũng đồng loạt giảm nhanh. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh hạ 105 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa giá mua - bán về mức 25.310-25.670 đồng/USD.

VietinBank cũng hạ giá mua - bán USD về mức 25.287-25.647 đồng/USD, giảm 143 đồng ở chiều mua và rẻ hơn 130 đồng ở chiều bán.

Tại nhóm các ngân hàng thương mại tư nhân, giá USD cũng được điều chỉnh giảm.

Techcombank giảm 118 đồng ở chiều mua và rẻ hơn 107 đồng ở chiều bán, niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 25.272 đồng/USD, giá bán ra là 25.670 đồng/USD.

Sacombank cũng hạ giá USD về mức 25.290-25.660 đồng/USD (mua - bán), rẻ hơn 130 đồng ở chiều mua và giảm 110 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.270 25.660 BIDV 25.310 25.670 VietinBank 25.287 25.647 Techcombank 25.272 25.670 Sacombank 25.290 25.660

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại niêm yết đầu giờ sáng 13/2.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay ổn định. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch giá USD trong phạm vi 25.660-25.750 đồng/USD (mua - bán), không đổi so với phiên trước đó.

Giá USD mua vào tại các ngân hàng hiện thấp hơn khoảng gần 400 đồng, trong khi giá bán ra ít hơn gần 100 đồng so với giá USD tại thị trường tự do.

Giá USD trong nước giảm nhanh trong bối cảnh giá USD thế giới hạ nhiệt.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 10h59' ngày 13/2 (giờ Việt Nam) ở mức 107,68 điểm, giảm 0,24% so với phiên liền trước.

Giá USD thế giới giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu rằng cơ quan này không vội giảm lãi suất trong phiên điều trần thứ hai của Quốc hội Mỹ vào tuần này.

Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng tập trung vào chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nhà phân tích lo ngại chính sách thuế quan của ông Trump có thể làm tăng thêm áp lực lên giá cả hàng hóa.