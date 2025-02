Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD trong phiên giao dịch hôm nay (3/2) là 24.325 đồng/USD, không thay đổi so với mức niêm yết ở phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.541 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.109 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn được duy trì quanh vùng giá 23.400-25.450 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng cao. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, chiều nay, Vietcombank nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 25.110 đồng/USD, bán ra ở mức 25.500 đồng/USD, tăng 340 đồng ở chiều mua và đắt thêm 300 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt ở phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 24/1).

Giá USD tại các ngân hàng khác cũng đồng loạt tăng rất mạnh.

So với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá USD tại BIDV vào chiều nay đắt thêm 180 đồng ở cả chiều mua và bán, kéo giá mua - bán lên mức 25.140-25.500 đồng/USD.

VietinBank chiều nay cũng nâng giá mua - bán USD lên mức 25.143-25.503 đồng/USD, tăng 185 đồng ở cả 2 chiều.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tư nhân cũng được điều chỉnh tăng rất nhanh.

Techcombank tăng 230 đồng ở chiều mua và đắt hơn 205 đồng ở chiều bán, niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 25.117 đồng/USD, giá bán ra là 25.520 đồng/USD.

Sacombank cũng đưa giá USD lên mức 25.080-25.480 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 160 đồng ở chiều mua và tăng 130 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.110 25.500 BIDV 25.140 25.500 VietinBank 25.143 25.503 Techcombank 25.117 25.520 Sacombank 25.080 25.480

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại vào chiều 3/2.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay ít biến động, mua - bán trong vùng giá từ 25.450-25.550 đồng/USD, không đổi so với phiên trước đó.

Hiện giá USD bán ra tại các ngân hàng gần bằng thị trường tự do, còn giá USD mua vào tại các ngân hàng chỉ thấp hơn khoảng hơn 300 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay tăng khá mạnh. Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 16h22' ngày 3/2 (giờ Việt Nam) ở mức 109,48 điểm, tăng 1,02% so với phiên liền trước.

Giá USD thế giới tăng mạnh sau khi Nhà Trắng công bố mức thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Cuối tuần qua, ông Trump thông báo mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico. Ngoài ra, Mỹ cũng áp mức thuế 10% đối với Trung Quốc.