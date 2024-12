Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Hôm nay (19/12), tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD ngày 19/12 là 24.304 đồng/USD, tăng 26 đồng so với phiên trước. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.519 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.089 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn được duy trì ở mức 23.400-25.450 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD tăng cao. Ảnh: Hoàng Hà

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD sáng nay ghi nhận một phiên tăng đáng kể. Giá USD được các nhà băng điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và bán.

Ở chiều bán ra, giá USD tại các ngân hàng thương mại đều niêm yết ở mức kịch trần 25.519 đồng/USD, tăng 28 đồng so với sáng qua (18/12).

Ở chiều mua vào, các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng giá đồng bạc xanh, trong đó có ngân hàng tăng tới 58 đồng so với mức niêm yết đầu giờ sáng qua.

Cụ thể, sáng nay, Vietcombank nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 25.189 đồng/USD, tăng 28 đồng so với đầu phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, BIDV cũng tăng 28 đồng với giá đồng bạc xanh ở chiều mua, kéo giá mua vào lên 25.219 đồng/USD.

VietinBank sáng nay cũng tăng giá USD ở chiều mua thêm 58 đồng so với mức niêm yết sáng qua, giao dịch mua vào ở mức 25.238 đồng/USD.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank nâng giá USD mua vào đắt thêm 18 đồng, lên mức 25.265 đồng/USD.

Sacombank cũng kéo giá USD mua vào lên mức 25.250 đồng/USD, đắt hơn 30 đồng so với đầu giờ sáng qua.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.189 25.519 BIDV 25.219 25.519 VietinBank 25.238 25.519 Techcombank 25.265 25.519 Sacombank 25.250 25.519

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại được khảo sát sáng 19/12

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường tự do cũng được điều chỉnh tăng. Sáng nay, USD tự do được mua - bán tại các điểm giao dịch trong vùng giá 25.650-25.750 đồng/USD, tăng 30 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước.

Giá USD thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá USD được điều chỉnh tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 12h30' ngày 19/12 (giờ Việt Nam) ở mức 108,09 điểm, tăng 0,06% so với phiên liền trước.

Đồng USD tăng vọt từ mức dưới 107 điểm lên trên 108 điểm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất đồng thời phát tín hiệu giảm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025.

Fed đã giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, xuống mức 4,25-4,5%/năm, trở lại mức của tháng 12/2022.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng các lần giảm lãi suất tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến trình kiểm soát lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh áp lực giá cả vẫn lớn.