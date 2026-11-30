Sau đợt bán tháo mạnh, giá vàng thế giới bật tăng nhờ lực mua bắt đáy, nhu cầu vật chất cải thiện và tâm lý thị trường ổn định. Tuy nhiên, áp lực từ Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn khiến triển vọng kim loại quý chưa thực sự rõ ràng.

Vàng, bạc phục hồi sau đợt bán tháo

Thị trường kim loại quý thế giới ghi nhận đà phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/11, sau khi giá vàng giảm sâu trong những phiên trước đó. Lực mua bắt đáy xuất hiện khi vàng xuống mức thấp nhất trong khoảng 15 tháng, giúp kim loại quý lấy lại mốc 3.600 USD/ounce.

Kết thúc phiên 27/11 tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 2,45%, lên 3.655 USD/ounce (tương đương khoảng 114 triệu đồng/lượng), thấp hơn 15,7% so với đầu năm. Trong phiên, giá có thời điểm tăng hơn 3%, vượt 3.680 USD/ounce, trước khi thu hẹp đà tăng do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi.

Tính chung cả tuần, giá vàng tăng gần 3%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp.

Giá bạc giao ngay tăng 2,2 USD, tương đương 4,9%, lên 43,62 USD/ounce. Bạch kim tăng lên 1.325 USD/ounce, trong khi palladium đạt 878 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã giảm xuống 3.426 USD/ounce trong phiên 26/11, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2025. Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và lạm phát dai dẳng đã làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, kích hoạt hoạt động bán tháo trên thị trường kim loại quý.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Ảnh: KC

Đà phục hồi lần này chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy và mua bù các vị thế bán khống. Sau khi giá giảm sâu, một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ mua vào ở vùng giá thấp, góp phần thúc đẩy lực cầu.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ phục hồi, đặc biệt nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cải thiện tâm lý thị trường và giảm áp lực thanh khoản. Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á cũng có dấu hiệu khởi sắc, trong đó hoạt động mua vàng tại Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục được giới phân tích theo dõi.

Tại thị trường trong nước, sáng 28/11, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn SJC 99,99% giao dịch quanh 130,8-135,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn khác được niêm yết trong vùng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng.

Fed, USD và lợi suất tiếp tục chi phối giá vàng

Dù phục hồi tích cực, giá vàng hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định đã tạo đáy và bước vào chu kỳ tăng mới. Những yếu tố gây sức ép trong đợt bán tháo vừa qua vẫn hiện hữu, đặc biệt là triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ, sức mạnh đồng USD và lợi suất trái phiếu.

GDP quý III/2026 của Mỹ được điều chỉnh tăng lên 4,3% theo tốc độ quy đổi hằng năm, cao hơn ước tính ban đầu. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3%.

Những số liệu này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong khi áp lực lạm phát chưa giảm về mục tiêu 2% của Fed. Điều đó củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục duy trì lập trường chính sách thắt chặt, thậm chí tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo các nhà phân tích Jefferies, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 đã lên tới 97%. Lãi suất cao làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu, qua đó gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Áp lực còn đến từ thị trường trái phiếu Mỹ. Ngày 27/11, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 9 điểm cơ bản, lên 4,933%. Đồng USD cũng duy trì gần mức cao nhất trong 22 tháng. Hai yếu tố này tiếp tục là lực cản đối với kim loại quý.

Ở chiều hỗ trợ, nhu cầu vàng vật chất tại châu Á có thể tiếp tục cải thiện khi bước vào mùa lễ hội và mùa cưới. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, đặc biệt liên quan đến xung đột Trung Đông và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, vẫn duy trì nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Một yếu tố đáng chú ý khác là mối quan hệ giữa vàng và chứng khoán. Khi thị trường cổ phiếu giảm mạnh, nhà đầu tư có thể bán cả vàng để bổ sung thanh khoản hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Ngược lại, chứng khoán ổn định có thể giúp giảm áp lực bán kim loại quý. Nhưng chứng khoán tăng mạnh có thể giảm dòng tiền vào vàng.

Về triển vọng ngắn hạn, vùng 3.700-3.705 USD/ounce là ngưỡng kháng cự gần cần theo dõi. Nếu vượt qua, giá vàng có thể hướng tới 3.750-3.800 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần giữ vững vùng đáy 3.426 USD/ounce để củng cố tín hiệu phục hồi.

Trong tuần tới, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ sẽ là dữ liệu quan trọng đối với diễn biến giá vàng. Các chỉ số PMI sản xuất, PMI dịch vụ, số lượng việc làm trống JOLTS và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất.

Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục tích cực, khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt sẽ gây thêm sức ép lên vàng. Ngược lại, dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và lạm phát hạ nhiệt có thể tạo dư địa cho kim loại quý phục hồi.

Nhìn chung, đợt tăng giá hiện tại mang nhiều đặc điểm của một nhịp phục hồi kỹ thuật sau bán tháo hơn là sự đảo chiều xu hướng. Triển vọng trung hạn vẫn phụ thuộc chủ yếu vào Fed, USD và lợi suất thực, trong khi nhu cầu từ ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF và rủi ro địa chính trị là những yếu tố cần theo dõi về dài hạn.