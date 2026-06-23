Mức giá này cao hơn gần gấp đôi so với các dự báo trung bình của Phố Wall, dựa trên luận điểm rằng vàng đang trong quá trình “tái tiền tệ hóa”, tức là quay trở lại vị thế trung tâm của hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Theo báo cáo thường niên "In Gold We Trust" (Chúng tôi tin vào vàng) do Incrementum AG- một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại quốc gia Trung Âu Liechtenstein công bố cuối tháng 5/2026, giá vàng đang ở giai đoạn "nửa sau của thập kỷ vàng" và hoàn toàn có cơ sở để đạt mốc 8.900 USD vào năm 2030 trong kịch bản lạm phát.

‘Thập kỷ vàng’ về đích sớm 4 năm

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm của báo cáo "In Gold We Trust". Điều thú vị là báo cáo đầu tiên (năm 2006) chỉ dày 20 trang, khi giá vàng ở mức khoảng 670 USD/ounce.

Đến nay, báo cáo đã dày hơn 400 trang, còn giá vàng đã tăng hơn 600%, đạt đỉnh 5.595 USD/ounce vào tháng 1/2026 sau khi tăng 64,4% trong cả năm 2025. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Vàng vẫn có nhiều sức hút. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2020, Incrementum từng dự báo giá vàng sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030- một con số khiến nhiều người cho là viển vông. Nhưng chỉ 6 năm sau (2026), mục tiêu đó đã trở thành hiện thực, sớm hơn 4 năm so với kế hoạch.

Trước thực tế đó, Incrementum đã nâng cấp dự báo: Mục tiêu mới là 8.900 USD/ounce vào cuối thập kỷ này.

Các chuyên gia của Incrementum nhấn mạnh rằng con số này thậm chí có thể còn cao hơn nếu quá trình "tái tiền tệ hóa" diễn ra nhanh hơn.

Ba trụ cột hỗ trợ cho dự báo 8.900 USD

Thứ nhất, các ngân hàng trung ương đang mua vàng với tốc độ chưa từng thấy. Trong 3 năm liên tiếp (2023-2025), lượng mua ròng hàng năm đều vượt mốc 1.000 tấn- một kỷ lục trong lịch sử. Dù năm 2025 ghi nhận con số thấp hơn (863 tấn) do giá vàng tăng quá nóng, nhưng đây vẫn là năm mua ròng lớn thứ 4 từ trước đến nay.

Đáng chú ý, xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương đang lan rộng từ Trung Quốc, Nga sang cả các nước phương Tây.

Incrementum nhận định đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy trật tự tiền tệ toàn cầu đang thay đổi: vàng đang dần quay trở lại vị thế "tài sản dự trữ trung lập", thay thế cho vai trò độc tôn của đồng USD.

Thứ hai, nợ toàn cầu đã đạt 348.000 tỷ USD, đây là “quả bom” đang đếm ngược. Báo cáo của Incrementum chỉ ra rằng tổng nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 348.000 tỷ USD vào cuối năm 2025, trong đó nợ công Mỹ vượt 39.000 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ sau khi điều chỉnh lạm phát vẫn đang ở vùng âm sâu.

Điều này khiến vai trò "tài sản an toàn" của trái phiếu bị xói mòn, buộc các nhà đầu tư tổ chức và quỹ hưu trí phải tìm đến vàng như một kênh lưu trữ giá trị thay thế.

Thứ ba, "quả bom" mang tên 42 USD/ounce. Một chi tiết cực kỳ thú vị được Incrementum nhấn mạnh: Dù vàng đang được giao dịch quanh 4.500-4.600 USD/ounce trên thị trường nhưng trên sổ sách của Bộ Tài chính Mỹ, nó vẫn chỉ có giá 42,22 USD/ounce- một con số hầu như không thay đổi từ năm 1973.

Nói cách khác: Kho vàng khổng lồ của Mỹ (hơn 8.000 tấn) đang được ghi nhận với giá trị chỉ khoảng 11 tỷ USD trên sổ sách. Trong khi nếu tính theo giá thị trường, nó trị giá hơn 1.200 tỷ USD.

Chênh lệch hơn 1.000 tỷ USD này tạo ra một 'quả bom' chính trị và là cơ sở cho kịch bản tái định giá vàng.

Nếu Mỹ quyết định điều chỉnh giá vàng trên sổ sách lên sát giá thị trường, họ có thể tạo ra hàng nghìn tỷ USD tài sản hợp pháp trên giấy tờ mà không cần in thêm tiền hay vay nợ.

Đây là kịch bản mà Incrementum cho rằng "không còn là suy đoán viển vông, mà đang âm thầm trở nên khả thi".

Vàng vẫn chưa phải ‘kênh đầu tư đông đúc’

Một luận điểm quan trọng khác từ Incrementum: trái với suy nghĩ của nhiều người, thị trường vàng hiện tại không hề "đông đúc" hay "bong bóng".

Theo ước tính của họ, lượng vàng do khu vực tư nhân nắm giữ chỉ chiếm 2,7% tổng tài sản tài chính toàn cầu- một tỷ lệ rất thấp, cho thấy dòng tiền tổ chức vẫn chưa thực sự đổ vào vàng ở quy mô lớn.

Các chuyên gia của Incrementum ví von: "Vàng không phải là một ‘kênh đầu tư đông đúc’. Ngược lại, nó giống như một bữa tiệc mà những vị khách đầu tiên vừa mới bắt đầu đến”.

Trong ngắn hạn, Incrementum dự báo vàng sẽ dao động trong biên độ 4.500 - 4.950 USD/ounce trong những tuần tới, trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm.

Các chuyên gia khuyến nghị coi mọi đợt điều chỉnh giá là cơ hội mua vào, với luận điểm cốt lõi: Vàng không chỉ đơn thuần là hàng hóa hay kênh trú ẩn rủi ro tạm thời, mà đang trong quá trình "tái tiền tệ hóa", quay trở lại vị thế trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu.

Dự báo 8.900 USD/ounce của Incrementum có thể khiến nhiều người hoài nghi, nhưng lịch sử đã chứng minh: năm 2020, họ từng bị “cười nhạt” với mục tiêu 4.800 USD và giờ mục tiêu đó đã về đích sớm 4 năm.

Mốc 8.900 USD liệu có thành hiện thực sẽ phụ thuộc vào việc các ngân hàng trung ương có tiếp tục mua ròng, nợ toàn cầu có tiếp tục phình to và Mỹ có chịu tái định giá kho vàng đang bị "định giá sai" kéo dài nửa thế kỷ hay không.

Theo Shanghai Metals Market, Bloomberg