Giá vàng thế giới hôm nay 23/6/2026

Lúc 21h ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.205 USD/ounce, tăng 44 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.223 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường vẫn là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, một quyết định đã được thị trường dự báo từ trước. Nhưng điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tín hiệu từ các nhà hoạch định chính sách về khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Dự báo lãi suất mà Fed đưa ra trong cuộc họp cho thấy có gần một nửa số thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho rằng Fed cần phải tăng lãi suất ít nhất 1 lần trong năm nay. Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng thể hiện lập trường cứng rắn khi nói nhiều về vấn đề “ổn định giá cả”.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 70% Fed có một đợt tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến tháng 9.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Chí Hiếu

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 16/6 tăng lãi suất chính sách ngắn hạn lên mức khoảng 1%, cao nhất trong 31 năm qua. Sự điều chỉnh đã được dự báo từ trước để thích ứng với tình trạng lạm phát kéo dài, phù hợp nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ của BOJ sau nhiều năm duy trì lãi suất cực thấp để ứng phó với giảm phát.

Diễn biến tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị quan trọng ảnh hưởng tới giá vàng, dầu mỏ và các tài sản rủi ro. Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu được đánh giá là "khích lệ", trong khi các cuộc thảo luận kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này.

Giá dầu vì thế tiếp tục giảm. Dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 75,11 USD/thùng, còn dầu Brent ở mức khoảng 79,02 USD/thùng.

Giới đầu tư hiện chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần, nhằm tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,8-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược kim loại của MKS PAMP, cho rằng đợt phục hồi của vàng từ vùng 4.000 USD/ounce gần đây có thể chỉ là nhịp hồi kỹ thuật thay vì một xu hướng tăng bền vững. Các tín hiệu từ cuộc họp Fed vừa qua cứng rắn hơn kỳ vọng của thị trường, khiến các nhịp tăng giá của vàng có nguy cơ trở thành cơ hội để chốt lời.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần này. Đà tăng trước đó sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt khi Fed phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng USD.

Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng có thể quay lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng nghiêng về kịch bản giá vàng suy yếu. Chuyên gia này cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn đang bất lợi cho kim loại quý và cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh nếu không xuất hiện lực mua đủ mạnh để đảo chiều thị trường.