Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy), khoảng 9h sáng nay, hàng trăm người dân đã có mặt, ngồi chờ đến lượt giao dịch. Dù không còn cảnh chen chúc như thời điểm giá tăng nóng, khách vẫn phải chờ khoảng 10–15 phút. Với các đơn mua số lượng nhỏ, khách có thể nhận vàng ngay.

Trong khi đó, cách đó không xa, cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải vắng hơn. Khách đến gần như được phục vụ ngay, hầu như không phải chờ. Sáng nay, cửa hàng niêm yết giá vàng ở mức 16,59 triệu đồng/chỉ. Tuy nhiên, với vàng nhẫn, khách phải nhận giấy hẹn khoảng 10 ngày mới có hàng.

Tại Phú Quý trên cùng trục đường, lượng khách giao dịch khá đông. Bên trong cửa hàng có khoảng 30–40 người xếp hàng chờ mua vàng, bạc, trong khi khu vực bán ra lại khá thưa thớt. Đáng chú ý, khách mua bạc cũng phải nhận giấy hẹn, thời gian giao hàng lên tới 5 tháng.

Khảo sát tại một số cửa hàng, anh Nguyễn Hải Hậu (Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết tranh thủ giá vàng giảm để mua tích sản. Mỗi lần, anh mua 1–2 chỉ và dự định tích lũy dài hạn. Theo anh, mặt bằng giá hiện tại đã giảm đáng kể so với đỉnh, là thời điểm phù hợp để mua vào.

“Nếu giá còn giảm, tôi sẽ tiếp tục mua, nhưng mỗi lần chỉ 1–2 chỉ, không mua dồn,” anh Hậu chia sẻ.

Giá vàng chốt phiên thứ Ba quanh mức 4.597 USD/ounce, tiếp tục kéo dài đà giảm sang phiên thứ hai liên tiếp và lùi về vùng thấp nhất trong ba tuần.

Mức giảm 88 USD (tương đương 1,88%) có thể không lớn so với mức tăng tới 38% trong một năm qua, nhưng điều đáng chú ý không nằm ở biên độ, mà ở nguyên nhân đứng sau đà giảm này.

Trên Kitco, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc quản lý rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng đang hình thành mối quan hệ ngược chiều giữa kim loại quý và năng lượng. Khi giá dầu tăng do rủi ro địa chính trị, lạm phát gia tăng khiến lãi suất bị đẩy cao, qua đó gây áp lực lên vàng.

Theo ông, nhà đầu tư đang chờ mua lại vàng ở vùng giá hấp dẫn hơn, khoảng 4.300–4.400 USD/ounce. Đường trung bình động hàm mũ 200 ngày quanh 4.200 USD hiện được coi là ranh giới quan trọng giữa xu hướng tăng và giảm kể từ khi vàng vượt mốc 4.000 USD vào tháng 10/2025.

Thị trường tài chính nói chung cũng không hỗ trợ vàng. Chỉ số S&P 500 giảm 0,49%, trong khi Nasdaq Composite mất 0,90% do lo ngại định giá ngành AI, sau khi OpenAI bị cho là không đạt mục tiêu doanh thu và người dùng.

Trong bối cảnh “risk-off” (né rủi ro), vàng thường được hưởng lợi, nhưng lần này đồng USD mạnh và lợi suất cao đã lấn át vai trò trú ẩn của vàng, cho thấy môi trường vĩ mô hiện tại khá bất thường. Ngược lại, cổ phiếu năng lượng lại tăng mạnh, với Chevron và ExxonMobil đều tăng giá.

Quyết định của Fed trong cuộc họp FOMC ngày thứ Tư sẽ là yếu tố then chốt tiếp theo. Nếu Fed giữ lập trường “diều hâu”, duy trì lãi suất cao lâu hơn, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 4.300 USD/ounce. Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn, thừa nhận rủi ro tăng trưởng từ cú sốc năng lượng, vàng có thể nhanh chóng phục hồi.