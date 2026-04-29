Tới 20h ngày 28/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.570 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.580 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 9,6% (tương đương 415 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lao dốc so với mức đỉnh gần đây, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, dù căng thẳng Trung Đông vẫn hỗ trợ kim loại quý. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh.

Giá vàng giảm mạnh trên thị trường Mỹ sau khi chỉ số DXY tăng thêm 0,3% lên 98,75 điểm. Giới đầu tư cũng lo ngại tình hình tại Trung Đông có thể sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát do Mỹ và Iran bế tắc trong đàm phán.

Giá vàng trong nước "bốc hơi" cả triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: HH

Cuối tuần qua, theo truyền thông Mỹ, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, gồm việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng trong khi trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Tuy nhiên, đề xuất này đã nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất vì nó trì hoãn việc thảo luận về các chương trình hạt nhân của Iran - một vấn đề mà Washington khẳng định phải được giải quyết ngay từ đầu.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh theo giá thế giới và sự tăng nhanh của đồng USD.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 164-167,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 28/4 ở mức 26.750 đồng/USD (mua) và 26.800 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Với những diễn biến khó lường tại Trung Đông, vàng tiếp tục bị các tổ chức lớn bán ra, trong khi đó ngân hàng trung ương các nước có dấu hiệu không mua vào. Nhiều nước đối mặt với loạt khó khăn do giá cả đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng vọt.

Giá dầu WTI mở cửa phiên 28/4 trên thị trường Mỹ tăng vọt thêm 3,8% lên 100 USD/thùng. Dầu Brent tăng 2,8% lên 111,3 USD/thùng. Giá phân bón, lương thực thực phẩm... cũng tăng rất mạnh ở nhiều nước trên thế giới.

Như vậy, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu nhiều áp lực giảm.

Những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ gần đây như: tiêu dùng tăng, lạm phát trong vùng kiểm soát, năng suất lao động tăng. Đồng USD có xu hướng tăng lên, qua đó gây áp lực lên vàng.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể ảnh hưởng tới nhiều nước lớn tại châu Á.

Một điều cũng đáng chú ý là quyền hạn hành động quân sự của chính quyền ông Trump bị Quốc hội Mỹ giới hạn nhưng việc phong tỏa thì không. Đây là yếu tố khiến nhiều chuyên gia dự đoán việc phong tỏa có thể kéo dài, thậm chí có thể dẫn tới leo thang xung đột trong khu vực. Thị trường tài chính và hàng hóa có thể chao đảo một lần nữa, giá vàng có thể xuống thấp hơn nữa.