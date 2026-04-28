Lúc 18h56', giá vàng thế giới đột ngột cắm đầu đi xuống. Chỉ trong ít phút, giá vàng đã giảm tới hơn 120 USD/ounce, giao dịch ở mức 4.560 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ những lo ngại lạm phát ngắn hạn, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất theo hướng “diều hâu”.

Tuy nhiên, một công ty đầu tư quốc tế vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ kết thúc năm trên 5.000 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc tối 28/4.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Lorenzo Portelli, Trưởng bộ phận Chiến lược Đa tài sản tại Amundi Investment Institute, cho biết ông kỳ vọng cú sốc năng lượng hiện tại – xuất phát từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran – chỉ tác động ngắn hạn đến lạm phát.

“Trong 12 tháng tới, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng và nhận thấy giá có thể tiến tới vùng 5.500 USD,” Portelli viết trong báo cáo.

Dù giá năng lượng tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông đã đẩy lạm phát hàng năm lên mức cao nhất trong hai năm, ở mức 3,3%, nhưng lạm phát lõi chỉ tăng ở mức vừa phải, khoảng 2,6% trong 12 tháng qua.

Mặc dù lạm phát lõi vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Federal Reserve, nhưng chưa có dấu hiệu tăng tốc.

“Lạm phát lõi vẫn tương đối ổn định và được kiểm soát tốt hơn, qua đó giảm bớt nhu cầu để các ngân hàng trung ương theo đuổi lập trường ‘diều hâu’ hơn nữa. Theo quan điểm của chúng tôi, cú hích lạm phát do cú sốc năng lượng gây ra nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời, thay vì kéo dài,” Portelli nói.

Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng nhu cầu đầu tư đối với vàng không chỉ bị chi phối bởi lãi suất tại Mỹ. Ông cho biết, khi giá vàng đã giảm khoảng 15% so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng 1, phần lớn các thông tin tiêu cực đã được phản ánh vào giá.

“Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ vẫn mạnh, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi – nơi các cơ quan quản lý tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào các đồng tiền truyền thống. Chúng tôi không thấy xu hướng này đảo chiều trong thời gian tới. Vàng vẫn là tài sản chiến lược đối với các nhà quản lý dự trữ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tăng khả năng chống chịu của danh mục,” ông nói.

Bên cạnh đó, Portelli cũng cho rằng mức nợ công gia tăng và những vấn đề thanh khoản ngày càng lớn trên thị trường tín dụng tư nhân sẽ thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản “cứng” như vàng, ngay cả khi giá có thể biến động trong ngắn hạn.