Giá vàng trong nước hôm nay 6/4/2026

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 6/4, lúc 8h18', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt tuần qua, giao dịch ở mức 169,9-172,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 168,1-171,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng rẻ hơn 1,4 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 168,1-171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường trong nước, nhà đầu tư đang bày tỏ sự quan tâm về vụ việc Bảo Tín Minh Châu sau khi công an xuất hiện ở các cửa hàng cách đây ít lâu. Hôm 25/3, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại TP Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng kín cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây, thu hút sự chú ý của người dân.

Ngày 4/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 171,5–174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, giao dịch ở mức 171–174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), trong khi giá bán không thay đổi so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 6/4/2026

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/4, lúc 7h giá vàng thế giới bốc hơi tới 62 USD, rơi về sát 4.600 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co sau chuỗi biến động mạnh liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuần qua, giá vàng phục hồi một phần sau đợt giảm sâu trước đó nhưng chưa thể hình thành xu hướng tăng rõ ràng khi dòng tiền vẫn thận trọng.

Theo khảo sát của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đang có quan điểm khá phân hóa. Chỉ 27% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 20% cho rằng giá có thể giảm. Đáng chú ý, 53% nhận định thị trường sẽ đi ngang hoặc đứng ngoài quan sát do rủi ro còn cao.

Ông Marc Chandler, Giám đốc tại Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đã phục hồi hơn một nửa mức giảm kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, nhưng đà tăng vẫn thiếu bền vững.

Vùng 4.532 USD/ounce đang là mốc kỹ thuật quan trọng, trong khi ngưỡng tiếp theo cần theo dõi là khoảng 4.450 USD/ounce.

Một yếu tố gây áp lực lên thị trường là hoạt động bán vàng từ các ngân hàng trung ương tại các quốc gia nhập khẩu năng lượng. Các báo cáo cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ và một số nền kinh tế khác có thể đã bán vàng để hỗ trợ thanh khoản và ổn định tỷ giá, làm suy yếu lực cầu nền tảng của thị trường.

Ông Marc Chandler cho rằng trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng tích lũy khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu từ kinh tế vĩ mô và địa chính trị.

Giá vàng thế giới khó tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo báo cáo của World Gold Council, dù bất ổn kinh tế và chiến sự, các ngân hàng trung ương vẫn mua ròng 19 tấn vàng trong tháng 2, dẫn đầu là National Bank of Poland, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lại bán ra.

Xu hướng này cho thấy nhu cầu vàng có dấu hiệu chững lại trong ngắn hạn, tạo áp lực khiến giá vàng biến động hoặc tăng chậm. Tuy nhiên, về dài hạn, việc nhiều quốc gia tiếp tục tích trữ và sự tham gia của các ngân hàng trung ương mới vẫn giúp vàng giữ vai trò tài sản trú ẩn, qua đó hỗ trợ giá duy trì ở mức cao.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số PMI dịch vụ ISM, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), GDP quý IV và đặc biệt là chỉ số lạm phát PCE và CPI. Đây sẽ là những yếu tố then chốt định hướng kỳ vọng lãi suất và tác động trực tiếp tới giá vàng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng đang ở trạng thái cân bằng mong manh giữa các yếu tố hỗ trợ và áp lực.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, nhận định nhu cầu đối với vàng có thể bùng nổ khi xung đột kết thúc. Chiến tranh đã làm suy giảm niềm tin vào đồng USD và vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ, từ đó củng cố vị thế của vàng như một tài sản tiền tệ quan trọng.

Ông Button cũng lưu ý thị trường hiện rất nhạy cảm với thông tin. Chỉ một phát biểu hoặc tín hiệu chính trị nhỏ cũng có thể khiến giá vàng đảo chiều mạnh. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm do kỳ nghỉ lễ, các biến động này có thể càng trở nên rõ rệt hơn.

Ông Adam Button nhấn mạnh rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Dù chiến tranh diễn biến theo hướng nào, nhu cầu đối với vàng sẽ gia tăng khi thị trường tìm kiếm sự ổn định sau khủng hoảng.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu. Việc các quốc gia có dự trữ vàng lớn buộc phải bán ra để đối phó với cú sốc năng lượng có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá trong ngắn hạn.

Nhìn chung, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục biến động mạnh theo tin tức và dữ liệu kinh tế. Về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, bất ổn địa chính trị và xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.