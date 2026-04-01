Giá vàng thế giới hôm nay 1/4/2026

Sáng ngày 1/4, lúc 6h51', giá vàng thế giới bật tăng lên 4.690 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 21h ngày 31/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.613 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.641 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 31/3 cao hơn khoảng 6,4% (tương đương tăng 278 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 28,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong phiên giao dịch trên thị trường Comex (New York) do giới đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ sớm rút khỏi cuộc chiến tại Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những tuyên bố bất ngờ.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn ở mức cao, qua đó làm chậm đà tăng của vàng.

Vàng tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược vào khả năng cuộc chiến tại Iran có thể sẽ không rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Dòng tiền trên các thị trường được kỳ vọng sẽ ổn định hơn, rồi dần dần sẽ tìm đến các loại tài sản an toàn khi lạm phát gia tăng.

Giá vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: HH

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể cân nhắc kết thúc chiến dịch mà không cần phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Đây là một thay đổi đáng chú ý so với lập trường trước đó.

Tuy nhiên, các thị trường tài chính và hàng hóa, trong đó có vàng và bạc còn đối mặt với nhiều yếu tố bất định và có thể còn tiếp tục biến động khó lường.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/4/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 31/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng thêm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 31/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 31/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 171-174 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 31/3 ở mức 28.030 đồng/USD (mua) và 28.080 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Mặc dù tăng mạnh trở lại nhưng vàng vẫn được dự báo còn tiềm ẩn rủi ro khi mà nhiều “tay chơi” lớn trên thị trường vàng có thể sẽ ngừng hoạt động mua vào. Đó là ngân hàng trung ương các nước, các tổ chức tài chính.

Bên cạnh đó, chuyên gia Carley Garner, đồng sáng lập DeCarley Trading cho rằng những biến động mạnh của giá vàng trong thời gian gần đây đã khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui khỏi thị trường, từ đó làm gia tăng nguy cơ giảm giá trong thời gian tới.

Hơn thế, chi phí giao dịch tăng cao, đặc biệt là giá quyền chọn đắt đỏ, càng làm giảm mức độ tham gia. Ngay cả các hợp đồng tương lai quy mô nhỏ cũng có thể tạo ra mức lãi hoặc lỗ lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Vàng cũng có thể lại bị bán tháo một lần nữa nếu tình hình Trung Đông căng thẳng hơn, đẩy nền kinh tế nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới rơi vào tình trạng khó khăn, mất kiểm soát.

Khu vực đồng euro chứng kiến ​​lạm phát tăng mạnh nhất kể từ năm 2022 do chiến tranh Iran đẩy giá năng lượng tăng cao, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phải tăng lãi suất. Đây cũng là một yếu tố bất lợi cho vàng.