Giá vàng lao dốc mạnh rồi bật tăng trở lại

Thị trường vàng toàn cầu vừa trải qua một trong những đợt biến động mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi giá kim loại quý này bất ngờ lao dốc sâu trong thời gian ngắn, trước khi bật tăng trở lại đầy bất ngờ.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước và đầu tuần mới (ngày 23/3), giá vàng thế giới giảm mạnh, thậm chí có những cú “rơi tự do” lên tới 200-300 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn. Nếu so với mức đỉnh khoảng 5.600 USD/ounce ghi nhận vào ngày 29/1, đến ngày 23/3, giá vàng đã giảm sâu xuống chỉ còn khoảng 4.130 USD/ounce – tương đương mức “bốc hơi” gần 1.500 USD/ounce.

Diễn biến này khiến giới đầu tư toàn cầu không khỏi bất ngờ, bởi vàng vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, thực tế thị trường lại đi theo hướng ngược lại trong giai đoạn cao trào căng thẳng.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước cũng giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Vàng miếng SJC từ mức đỉnh khoảng hơn 190 triệu đồng/lượng đã rơi xuống còn 162 triệu đồng/lượng vào chiều 23/3. Dù vậy, mức giá trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 30 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, cho thấy sự chênh lệch lớn vẫn tồn tại.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm sâu được cho là xuất phát từ những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Cuộc xung đột leo thang nhanh chóng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz, nếu không sẽ tiến hành phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các nhà máy điện. Đáp lại, Iran tuyên bố có thể trả đũa bằng cách tấn công các nhà máy lọc nước biển tại khu vực.

Những động thái này khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tăng cao, đẩy giá dầu mỏ tăng phi mã. Khi giá dầu tăng mạnh, áp lực lạm phát cũng gia tăng đáng kể. Đây chính là yếu tố khiến thị trường tài chính toàn cầu thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Cụ thể, trong bối cảnh lạm phát có nguy cơ leo thang, các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn dự kiến. Lãi suất cao hơn làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu, đồng thời khiến đồng USD mạnh lên – cả hai yếu tố này đều gây áp lực giảm giá đối với vàng.

Không chỉ vậy, vàng còn bị bán tháo cùng với nhiều loại tài sản khác, bao gồm cả những tài sản có mức độ rủi ro cao, khi nhà đầu tư buộc phải cơ cấu lại danh mục, giảm đòn bẩy và tăng thanh khoản trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Tuy nhiên, đà giảm sâu của vàng không kéo dài quá lâu. Ngay sau đó, thị trường ghi nhận sự hồi phục đáng kể. Tính đến 9h ngày 25/3, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đã tăng lên gần 4.600 USD/ounce, tương đương mức tăng 125 USD/ounce (khoảng 2,8%) so với phiên trước đó. Vàng SJC tăng thêm khoảng 5 triệu đồng lên 175 triệu đồng/lượng (giá bán). Tính từ cú lao dốc chiều 23/3, vàng SJC đã tăng tới 13 triệu đồng/lượng.

Động lực cho sự phục hồi này đến từ thông tin Tổng thống Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở điện của Iran và rạng sáng 25/3 (giờ Việt Nam) cho biết Washington và Tehran đang “đàm phán ngay bây giờ”. Động thái này giúp giảm bớt căng thẳng địa chính trị, đồng thời làm dịu bớt lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường và kéo giá vàng đi lên trở lại.

Ngân hàng lớn vẫn lạc quan

Mặc dù giá vàng vừa trải qua một đợt giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, nhưng các ngân hàng lớn trên thế giới vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Theo Ngân hàng Montreal (BMO), đợt tăng giá mạnh của vàng trong thời gian qua vẫn chưa kết thúc, mà chỉ tạm thời bị gián đoạn bởi những biến động ngắn hạn liên quan đến xung đột tại Iran. Các chuyên gia của ngân hàng này cho rằng, những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng không những không suy yếu mà còn được củng cố thêm trong bối cảnh hiện nay.

BMO nhận định rằng xung đột tại Trung Đông không làm thay đổi luận điểm tăng giá dài hạn đối với kim loại quý, mà chỉ khiến thị trường tạm thời điều chỉnh. Vấn đề cốt lõi là thời điểm nhà đầu tư lấy lại niềm tin để quay trở lại thị trường.

Trong dự báo mới nhất, BMO nâng kỳ vọng giá vàng trung bình lên khoảng 4.800 USD/ounce trong quý III, tăng 7% so với dự báo trước đó. Sang quý IV, giá vàng được dự báo đạt trung bình 4.900 USD/ounce, tăng 9%.

Tính chung cả năm, giá vàng trung bình được dự báo ở mức khoảng 4.846 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó là 4.550 USD/ounce. Đáng chú ý, BMO tỏ ra đặc biệt lạc quan trong dài hạn khi cho rằng đến năm 2027, giá vàng có thể duy trì ổn định trên 5.000 USD/ounce và đạt mức trung bình khoảng 5.125 USD/ounce mỗi năm.

Không chỉ BMO, nhiều tổ chức tài chính khác cũng giữ nguyên quan điểm tích cực đối với vàng. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù vàng có thể chịu áp lực trong ngắn hạn do lãi suất cao và đồng USD mạnh, nhưng các yếu tố vĩ mô dài hạn vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại này. Nhiều tổ chức vẫn giữ dự báo vàng lên 6.000 USD/ounce trong năm 2026.

Một trong những yếu tố quan trọng là xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và hệ thống tài chính quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, các quốc gia đang có xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và tăng tích trữ vàng như một tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro vẫn không thay đổi. Dù diễn biến ngắn hạn có thể trái với kỳ vọng, nhưng trong dài hạn, vàng vẫn được coi là “hàng rào” chống lại lạm phát, bất ổn chính trị và biến động tài chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân. Theo BMO, dòng vốn từ các nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 60% dòng tiền vào các quỹ ETF vàng, do đó những thay đổi về tâm lý và xu hướng đầu cơ có thể khiến giá vàng biến động mạnh trong thời gian tới.