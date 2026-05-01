Giá vàng thế giới hôm nay 1/5/2026

Lúc 21h30 ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.617 USD/ounce, tăng 72 USD/ounce so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.634 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong đầu phiên nhưng chưa hình thành xu hướng rõ ràng sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế mới. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, trong khi lạm phát lõi vẫn ở mức tương đối ổn định.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA), GDP Mỹ tăng 2% trong quý I/2026, cao hơn mức 0,5% của quý trước nhưng thấp hơn dự báo 2,2% của các nhà kinh tế. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi đầu tư, xuất khẩu, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ.

BEA cho biết áp lực lạm phát vẫn cao nhưng không vượt kỳ vọng. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,7% trong tháng trước, cao hơn mức 0,4% của tháng 2. Tính theo năm, lạm phát đạt 3,5%.

Giới phân tích cho rằng giá năng lượng tăng do xung đột tại Iran tiếp tục đẩy mặt bằng giá đi lên. Tuy nhiên, áp lực lạm phát chưa lan rộng trên toàn nền kinh tế.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Tùng Đoàn

Chỉ số PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3% trong tháng trước. Mức này thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 2. Tính trong 12 tháng, lạm phát lõi tăng 3,2%.

Dù chưa tăng mạnh, lạm phát lõi vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây được xem là yếu tố gây bất lợi cho vàng do có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Về tiêu dùng, chi tiêu của người dân vẫn hỗ trợ nền kinh tế. Thu nhập cá nhân tăng 0,6% trong tháng gần nhất, sau khi giảm 0,1% vào tháng 2. Mức tăng này cao hơn dự báo 0,3%. Trong khi đó, chi tiêu cá nhân tăng 0,9%, cao hơn mức 0,5% của tháng trước và phù hợp với dự báo.

Tại Anh, Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng do xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng mạnh.

Cơ quan này cho biết triển vọng lạm phát tại Anh đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Giá năng lượng toàn cầu tăng đang đẩy chi phí nhiên liệu trong nước đi lên. Lạm phát CPI đã tăng lên 3,3% trong tháng 3 và có thể tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/5/2026

Trước kỳ nghỉ lễ (29/4), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính từ đầu tháng 4, giá vàng miếng SJC giảm 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tính từ đầu tháng 4, giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giảm 12,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 12,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược thị trường tại Forexlive, cho rằng diễn biến lạm phát đang tạo thêm góc nhìn cho chính sách tiền tệ của Fed. Trước đó, Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách. Tuy nhiên, một số thành viên đã thảo luận khả năng chuyển lập trường từ nới lỏng sang trung lập do rủi ro lạm phát tăng.

Theo ông Button, khi lạm phát lõi duy trì trên 3%, áp lực điều chỉnh chính sách là điều dễ hiểu. Ông cũng cảnh báo rủi ro “đình lạm” đang gia tăng khi tăng trưởng chậm lại, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Dữ liệu hiện tại được đánh giá là tiệm cận kịch bản này.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng biến động sẽ gia tăng. Động lực chính vẫn đến từ rủi ro địa chính trị, lạm phát cao và nhu cầu trú ẩn gia tăng. Đà tăng có thể không quá mạnh do áp lực từ chính sách tiền tệ, khi các ngân hàng trung ương vẫn thận trọng với việc cắt giảm lãi suất.

Các nhịp điều chỉnh giảm có thể xuất hiện khi nhà đầu tư chốt lời. Mặt bằng giá được dự báo sẽ giữ ở vùng cao, với xu hướng tích lũy tăng dần nếu bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt.