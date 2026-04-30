Dầu bứt phá, vàng lao dốc, chứng khoán Mỹ chao đảo

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một phiên biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt trong khi vàng và chứng khoán đồng loạt suy yếu. Sáng 30/4 tại thị trường châu Á, giá dầu tiếp tục nối dài đà tăng từ phiên trước đó, phản ánh tâm lý lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Cụ thể, dầu Brent tăng thêm 1,7%, vượt mốc 120 USD/thùng – một ngưỡng tâm lý quan trọng. Trong khi đó, dầu WTI tăng 0,6% lên 107,5 USD/thùng, sau khi đã có phiên bứt phá mạnh từ vùng 99 USD lên tới 108,5 USD/thùng trước khi điều chỉnh nhẹ. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy thị trường đang phản ứng rất nhạy với các yếu tố chính trị và chính sách.

Ngược chiều với dầu, giá vàng chứng kiến cú lao dốc mạnh. Trong phiên đêm 29/4, kim loại quý này có lúc rơi xuống 4.510 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ lên 4.560 USD/ounce vào sáng 30/4. Trước đó, vàng đã lần lượt mất các mốc quan trọng 4.700 USD và 4.600 USD/ounce chỉ trong hai phiên liên tiếp, cho thấy áp lực bán ra đang rất lớn.

Trong nước, chốt phiên 29/4, giá vàng SJC lùi về quanh 163–166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm gần 30 triệu đồng so với mức đỉnh trước đó. Sang ngày 30/4, thị trường nghỉ lễ, song với diễn biến giá quốc tế hiện nay, vàng trong nước vẫn đang cao hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá ngân hàng). Theo đó, giá vàng thế giới quy đổi chỉ vào khoảng 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chao đảo trước các biến động mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Diễn biến trái chiều giữa dầu và vàng diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5-3,75%/năm trong cuộc họp thứ ba liên tiếp. Quyết định này không gây bất ngờ, nhưng những tín hiệu đi kèm lại khiến thị trường lo ngại.

Đáng chú ý, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) chứng kiến sự chia rẽ hiếm thấy, với tỷ lệ bỏ phiếu 8-4. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 có tới 4 thành viên phản đối quyết định chung. Sự bất đồng này phản ánh những quan điểm trái chiều về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Trong khi đó, yếu tố địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ duy trì lệnh phong tỏa với Iran và chưa ủng hộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu, nhất là tại châu Á.

Cùng với giá dầu tăng và chính sách tiền tệ còn thiếu rõ ràng, thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu suy yếu. Chỉ số Dow Jones giảm phiên thứ 5 liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Những ẩn số lớn và dự báo cho thị trường

Triển vọng của các thị trường tài chính trong thời gian tới được đánh giá là sẽ tiếp tục biến động mạnh, khi nhiều yếu tố then chốt vẫn đang trong trạng thái bất định.

Trước hết, chính sách của Fed vẫn là biến số quan trọng nhất. Chủ tịch Jerome Powell cho biết nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 5, nhưng ông có thể tiếp tục ở lại với vai trò Thống đốc. Trong khi đó, ông Kevin Warsh – người được đề cử – có thể sớm tiếp quản vị trí lãnh đạo. Sự chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh nội bộ Fed đang chia rẽ sâu sắc.

Một bên lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng, đặc biệt khi giá năng lượng tăng mạnh. Bên còn lại muốn nới lỏng chính sách để hỗ trợ tăng trưởng. Sự bất đồng này khiến thị trường khó đoán định hướng đi của lãi suất trong thời gian tới.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm và thậm chí kéo dài sang năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí vốn sẽ duy trì ở mức cao, gây áp lực lên doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

Đối với thị trường dầu, yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quyết định liên quan eo biển Hormuz.

Với vàng, triển vọng ngắn hạn đang kém tích cực. Thông thường, vàng được xem là tài sản trú ẩn trong khủng hoảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đồng USD mạnh lên cùng với việc các tổ chức tài chính gia tăng bán ra đã tạo áp lực lớn lên giá vàng. Ngoài ra, việc nhiều ngân hàng trung ương không còn tích cực mua vào cũng làm suy yếu lực đỡ của thị trường.

Thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là Mỹ, có thể tiếp tục chịu sức ép khi chi phí đầu vào tăng cao do giá dầu leo thang. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp, nhất là các ngành sản xuất và vận tải. Tuy nhiên, một điểm sáng vẫn nằm ở nhóm công nghệ – vốn đang đóng vai trò trụ cột giúp thị trường không rơi vào trạng thái suy giảm sâu.

Có thể thấy, bức tranh thị trường hiện nay là sự đan xen giữa chính sách tiền tệ thắt chặt, bất ổn địa chính trị và kỳ vọng tăng trưởng không chắc chắn. Trong ngắn hạn, giá dầu có thể tiếp tục neo cao, vàng chịu áp lực giảm và chứng khoán biến động mạnh.

Hiện giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu từ Fed, đặc biệt là sau quá trình chuyển giao lãnh đạo, cũng như các động thái tiếp theo từ chính quyền Mỹ tại Trung Đông. Đây sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng của các thị trường trong thời gian tới.