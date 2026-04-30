Giá vàng thế giới hôm nay 30/4/2026

Tới 20h ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.545 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.555 USD/ounce. Có thời điểm, giá vàng đã rơi xuống mức 5.412 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/4 cao hơn khoảng 4,8% (tương đương tăng 210 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 29/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tiếp đà giảm sâu trong bối cảnh có thêm tín hiệu tốt cho kinh tế Mỹ và đồng USD tăng giá.

Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã tăng 0,8% trong tháng 3, sau khi giảm 1,4% trong tháng 2. Dữ liệu này tốt hơn dự kiến vì dự báo chung của các nhà kinh tế là mức tăng 0,5%.

Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn sắp mất mốc 160 triệu đồng. Ảnh: CH

Chỉ số hàng hóa lâu bền cốt lõi, không bao gồm lĩnh vực vận tải dễ biến động, tăng 0,9% trong tháng 3, cao hơn mức dự báo 0,4%. Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa phi quốc phòng (không bao gồm sản xuất máy bay) ghi nhận mức tăng 3,3% trong tháng 3, tốt hơn nhiều so với dự báo tăng 0,5% và mức tăng 1,6% (đã được điều chỉnh) của tháng 2.

Ngoài ra, giá vàng giảm còn do hoạt động xây dựng nhà ở tại Mỹ tăng 10,8% trong tháng 3 (so với cùng kỳ năm trước), báo hiệu sự phục hồi hơn nữa của nền kinh tế nói chung.

Các tín hiệu kinh tế tích cực đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/4/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 29/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm mạnh khoảng 1,5 triệu đồng/lượng theo giá thế giới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 29/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 29/4 ở mức 26.750 đồng/USD (mua) và 26.800 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu định hướng về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh giá dầu leo thang khiến chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 3 chạm mốc 3,3%. Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, GDP quý IV/2025 của Mỹ bị điều chỉnh giảm xuống còn 0,5%.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chờ đợi cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Fed. Kevin Warsh hiện là người kế nhiệm tiềm năng cho chức Chủ tịch Fed.

Tuy nhiên, Fed đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: Giá cả tăng nhưng kinh tế lại trì trệ. Giới đầu tư đang chờ xem Fed coi lạm phát cao do giá năng lượng tăng là “tạm thời” hay là lý do để giữ lãi suất cao cho đến hết năm 2026.

Trong cuộc họp tháng 4, các quan chức Fed không đưa ra biểu đồ dot plot (dự báo lãi suất). Do vậy, những phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sẽ được mổ xẻ kỹ lưỡng. Một thay đổi nhỏ trong cách mô tả thị trường lao động hay rủi ro lạm phát cũng có thể kích hoạt những đợt sóng lớn trên thị trường trái phiếu.

Trong khi ông Powell họp báo, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cũng chuẩn bị bỏ phiếu xác nhận Kevin Warsh.

Nếu ông Powell phát tín hiệu cứng rắn, giá vàng có thể giảm thêm. Nếu Fed bỏ ngỏ khả năng tăng lãi suất, đồng USD sẽ tăng mạnh và vàng tiếp tục chịu áp lực. Ở chiều ngược lại, nếu ông chủ Fed mềm mỏng, giá vàng có thể tăng bứt phá trở lại.