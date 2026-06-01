Giá vàng thế giới hôm nay 1/6/2026

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh dưới tác động của các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng về lạm phát tại Mỹ.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.508,3 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên gần 4.580 USD/ounce nhờ tâm lý lo ngại trước những bất ổn địa chính trị. Đà tăng không duy trì được lâu khi đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư thận trọng trước các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Áp lực bán gia tăng từ giữa tuần sau khi các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài. Giá vàng có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất tuần là 4.365 USD/ounce.

Kim loại quý đã phục hồi mạnh trong hai phiên cuối tuần khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, qua đó giúp hạ nhiệt giá dầu và giảm bớt áp lực lạm phát. Lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng bật tăng lên mức cao nhất tuần là 4.594 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 0,7% so với đầu tuần. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.569 USD/ounce.

Giá vàng dự báo khó tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Thị trường vàng đang tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số về sản xuất, dịch vụ và thị trường lao động, nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tâm điểm là chỉ số PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Nếu các dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt, giá vàng có thể được hỗ trợ nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Ngược lại, các số liệu tích cực hơn dự báo có thể gây áp lực lên kim loại quý khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/6/2026

Chốt phiên giao dịch 30/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng giá vàng đang đứng trước hai lực tác động trái chiều. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ như tăng trưởng GDP duy trì ở mức 2,6% trong bốn quý gần nhất, dự báo tăng trưởng quý hiện tại của Fed Atlanta ở mức 3,8% và giá dầu giảm khoảng 10% trong tháng 5 đã làm giảm bớt nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn khẩn cấp.

Chuyên gia này cho rằng vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ các rủi ro địa chính trị khi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân và an ninh tại eo biển Hormuz.

Giá vàng hiện chịu tác động đồng thời từ lạm phát, lãi suất, giá năng lượng, sức mạnh đồng USD, an ninh hàng hải và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây tiếp tục tạo nền hỗ trợ cho giá vàng khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed trong lúc thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà tăng của vàng có thể bị hạn chế do áp lực lạm phát theo tháng đã phần nào dịu bớt.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết giá vàng đã trải qua phiên giao dịch biến động mạnh khi có thời điểm xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 4.400 USD/ounce và rơi xuống dưới 4.370 USD/ounce - mức thấp nhất trong 4 tuần, trước khi bật tăng trở lại.

Ông Morrison cho rằng việc giá vàng nhanh chóng lấy lại đà tăng sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng là tín hiệu tích cực đối với bên mua. Lực cầu vẫn hiện diện trên thị trường và có thể tạo nền tảng để vàng tiếp tục phục hồi trong ngắn hạn nếu các yếu tố hỗ trợ được duy trì.