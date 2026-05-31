Giá vàng thế giới hôm nay 31/5/2026

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố mới nhất cho thấy bức tranh kinh tế còn nhiều tín hiệu trái chiều. Thu nhập cá nhân tháng 4 gần như đi ngang, thu nhập khả dụng giảm 0,1%, trong khi chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,5%.

Chỉ số giá PCE tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở chiều ngược lại, chỉ số PMI Chicago tháng 5 bất ngờ tăng mạnh lên 62,7 điểm từ mức 49,2 điểm của tháng trước, vượt xa dự báo 50,5 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất khu vực có dấu hiệu cải thiện.

Trên thị trường tài chính, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập các mốc cao kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên tăng thứ bảy liên tiếp và tuần tăng thứ chín liên tiếp. Đồng USD duy trì xu hướng tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,4%.

Tâm điểm thị trường tiếp tục là diễn biến tại eo biển Hormuz. Nhà đầu tư đang kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua tuyến đường huyết mạch này. Kỳ vọng hòa dịu địa chính trị đã khiến giá dầu lao dốc mạnh nhất theo tháng kể từ năm 2020.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu WTI chốt phiên quanh 87,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 92,1 USD/thùng, đều giảm mạnh trong tháng 5. Giá năng lượng đi xuống giúp giảm bớt áp lực lạm phát và hỗ trợ triển vọng chính sách tiền tệ đối với vàng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.569 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/5/2026

Chốt phiên giao dịch 30/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng đã phục hồi tích cực trong những phiên cuối tuần nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông.

Theo ông Chandler, vàng từng bị bán mạnh và lần đầu tiên trong vòng hai năm xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng quay trở lại, giúp kim loại quý phục hồi và đạt mức cao nhất trong ba ngày gần đây.

Chuyên gia này nhận định, triển vọng kéo dài lệnh ngừng bắn được xem là yếu tố hỗ trợ vàng bởi nó giúp giảm áp lực thanh khoản trên thị trường năng lượng. Nếu giá vàng vượt thành công vùng kháng cự 4.585 USD/ounce, xu hướng kỹ thuật của kim loại quý sẽ trở nên tích cực hơn trong ngắn hạn.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới.

Theo ông Checkan, nếu các thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trở thành hiện thực, vàng có thể hưởng lợi từ triển vọng lạm phát và lãi suất hạ nhiệt. Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2, giá dầu tăng mạnh đã làm gia tăng lo ngại lạm phát và nguy cơ các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao.

Ngược lại, khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt, giá dầu có xu hướng hạ nhiệt, áp lực lạm phát suy yếu và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng. Đây được xem là môi trường thuận lợi để giá vàng phục hồi.