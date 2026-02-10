Giá vàng thế giới hôm nay 10/2/2026

Vào 6h54 ngày 10/2, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 5.035 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.015 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.014 USD/ounce.

Thị trường bước vào tuần công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, với báo cáo việc làm tháng 1 (thứ Tư) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (thứ Sáu) được công bố sát nhau bất thường do ảnh hưởng từ đợt đóng cửa một phần chính phủ liên bang trước đó.

Các nhà kinh tế dự báo bảng lương phi nông nghiệp tháng 1 tăng khoảng 69.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,4%, gần mức cao nhất trong bốn năm.

Trong cuộc phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các nhà giao dịch Trung Quốc góp phần gây ra những biến động mạnh gần đây trên thị trường vàng.

Ông Bessent nhận định, thị trường vàng tại Trung Quốc đang trở nên hơi mất kiểm soát, buộc phải siết chặt yêu cầu ký quỹ. Diễn biến giá vàng hiện nay có vẻ giống một đợt tăng nóng mang tính đầu cơ điển hình.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Ông Bessent đưa ra bình luận này khi được hỏi về đợt tăng giá kỷ lục của kim loại quý được thúc đẩy bởi hoạt động mua đầu cơ, bất ổn địa chính trị và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trước khi đột ngột chấm dứt vào cuối tháng 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đề xuất Thượng viện bắt đầu điều trần đối với Kevin Warsh, ứng viên được Tổng thống Trump đề cử lãnh đạo Fed, bất chấp việc Thượng nghị sĩ Thom Tillis tuyên bố sẽ chặn mọi đề cử cho đến khi hoàn tất điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell.

Trong khi đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý quỹ đã cắt giảm mạnh vị thế mua ròng vàng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10, sau khi kim loại quý này trải qua cú sụt giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ Sáu, các quỹ phòng hộ và nhà đầu cơ lớn đã giảm 23% vị thế mua ròng, còn 93.438 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 3/2, mức thấp nhất trong vòng 15 tuần.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện cuối tuần qua và cam kết củng cố niềm tin thị trường tài chính giữa lúc gia tăng lo ngại về nguồn tài trợ cho kế hoạch cắt giảm thuế.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ hôm thứ Sáu là một bước tiến, đồng thời khẳng định đối thoại luôn là chiến lược nhằm giải quyết hòa bình các vấn đề.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/2/2026

Chốt phiên giao dịch 9/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 177,4-180,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước, kết phiên ở mức 176,9-179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2 triệu đồng/lượng so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần trước, giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng so với mức kết tuần trước, niêm yết ở mức 176,9-179,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về chiều tăng, với điều kiện vàng cần đóng cửa trở lại trên mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Theo ông Chandler, đỉnh gần nhất quanh 5.091 USD mới chỉ là bước thử thách ban đầu, trong khi vùng 5.140 USD đóng vai trò xác nhận kỹ thuật quan trọng. Nếu vượt qua khu vực này, đợt điều chỉnh giảm sâu vừa qua có thể được xem là hoàn tất.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và là nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng cú bán tháo tuần trước chỉ mang tính kỹ thuật sau một pha tăng nóng.

Dù vàng từng vượt mục tiêu 5.200 USD/ounce trước khi giảm mạnh gần 1.000 USD, Colombo cho rằng cấu trúc tăng dài hạn chưa bị phá vỡ. Thị trường kim loại quý vẫn đang trong một chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm, với các yếu tố nền tảng như rủi ro vĩ mô và nhu cầu phòng thủ tài sản vẫn còn nguyên.

Về mặt kỹ thuật, Colombo lưu ý nhóm kim loại quý, cổ phiếu khai khoáng và các quỹ ETF liên quan đã rơi vào trạng thái quá bán. Tâm lý bi quan gia tăng trong giới đầu tư cá nhân là tín hiệu tích cực theo quan điểm phản biện. Trong ngắn hạn, việc vàng có thể đóng cửa tuần trên 5.000 USD sẽ đóng vai trò củng cố niềm tin và mở đường cho nhịp tăng tiếp theo.





