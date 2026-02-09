Giá vàng thế giới tuần trước chịu áp lực bán mạnh và nhanh chóng rơi xuống vùng đáy quanh 4.450 USD/ounce. Lực cầu bắt đáy xuất hiện kịp thời, giúp giá bật tăng trở lại và tái lập vùng hỗ trợ quan trọng trên 4.600 USD.

Trong các phiên giữa tuần, đà phục hồi được củng cố khi vàng vượt 4.900 USD/ounce và có thời điểm tiến sát, thậm chí áp sát mốc 5.100 USD. Ngưỡng 5.000 USD tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh, kích hoạt hoạt động chốt lời và khiến giá điều chỉnh trở lại.

Phiên cuối tuần, vàng dao động trong biên độ hẹp hơn, giữ vững vùng 4.800 USD và khép lại tuần giao dịch chỉ còn cách mốc tâm lý 5.000 USD không xa. Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.924 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.888 USD/ounce.

Một số sự kiện tác động đáng kể cho giá vàng trong tuần này là cuộc bầu cử tại Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến đồng Yên và thị trường tiền tệ toàn cầu. Tại Mỹ, nhà đầu tư sẽ theo dõi loạt số liệu quan trọng gồm Doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm phi nông nghiệp, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và doanh số nhà ở. Đáng chú ý nhất là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 công bố vào cuối tuần, yếu tố có thể tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng của giá vàng.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, nhận định đợt điều chỉnh vừa qua của vàng mang tính kỹ thuật nhiều hơn là sự đảo chiều xu hướng.

Theo ông Pavilonis, khác với giai đoạn tăng nóng trước đây, lần này các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã chủ động thu hẹp vị thế khi giá vàng tiến vào vùng cao, thay vì tiếp tục mua đuổi.

Tuy nhiên, nền tảng cơ bản của vàng không thay đổi. Đợt giảm vừa qua chủ yếu nhằm “rũ bỏ” các vị thế yếu và đưa thị trường về các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt quanh 4.660–4.700 USD/ounce. Nếu vùng này được giữ vững, xu hướng tăng trung hạn vẫn còn hiệu lực.

Trong thời gian tới, Pavilonis kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, nhưng theo nhịp độ chậm và bền vững hơn thay vì tăng dựng đứng. Động lực chính vẫn là nhu cầu đa dạng hóa tài sản và xu hướng tìm kiếm kênh trú ẩn ngoài đồng USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/2/2026

Chốt tuần trước (7/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 179,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tại Doji chốt phiên giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall nghiêng mạnh về kịch bản tích cực. 67% chuyên gia dự báo giá vàng có thể vượt lại mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới, chỉ 11% cho rằng giá sẽ giảm, số còn lại đánh giá thị trường đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan nhưng thận trọng hơn. Khoảng 64% kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, 19% dự báo giảm và 17% cho rằng thị trường sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng giá vàng có xu hướng điều chỉnh giảm. Diễn biến lao dốc cuối tuần trước diễn ra quá nhanh và để lại ảnh hưởng đáng kể trên thị trường, dù giá đã phục hồi mạnh khoảng 550 USD từ đáy đầu tuần và khép lại tuần trong sắc xanh.

Ông Kuptsikevich lưu ý rằng vùng giá hiện tại mới chỉ được thiết lập cách đây hai tuần, cho thấy thị trường vẫn còn nhạy cảm với áp lực chốt lời. Kuptsikevich nhận định chu kỳ tăng giá kéo dài ba năm có thể đã bị phá vỡ; dù vàng có thể nỗ lực vượt mốc 5.000 USD/ounce, lực bán tại vùng giá cao được dự báo sẽ gia tăng.

Các nhà phân tích tại CPM Group đưa ra khuyến nghị mua với mục tiêu ban đầu 5.400 USD/ounce. Theo CPM, giá vàng nhiều khả năng duy trì biến động mạnh nhưng thiên về xu hướng tăng trong một đến hai tháng tới. Rủi ro điều chỉnh sâu vẫn hiện hữu. Giá có thể dao động trong biên độ 4.400–5.200 USD trong hai tuần tới và không loại trừ khả năng xuất hiện nhịp giảm mạnh về các mốc 4.300 USD, 4.000 USD hoặc thấp hơn theo tín hiệu kỹ thuật.