Giá vàng thế giới hôm nay 10/3/2026

Thị trường vàng thế giới bước vào tuần mới trong trạng thái thận trọng khi nhà đầu tư đánh giá tác động kinh tế từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, giá vàng giảm do lo ngại về nguy cơ đình lạm toàn cầu gia tăng. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại chiến sự có thể kéo dài và gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lúc 22h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.093 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.101 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số khu vực tại Iran vẫn chưa bị tấn công và giá dầu 100 USD/thùng là mức giá nhỏ phải trả cho an ninh và hòa bình. Phát biểu này khiến thị trường tăng mạnh xác suất về kịch bản xấu nhất đối với kinh tế toàn cầu.

Giá dầu Brent từng tăng vọt lên gần 119,5 USD/thùng trước khi hạ nhiệt. Trong khi dầu Nymex giao dịch quanh 103 USD/thùng, mức cao nhất gần bốn năm. Giá năng lượng tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo nếu giá năng lượng tăng 10% trong một năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, đồng thời kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

Trên thị trường tài chính, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,18%, tạo áp lực lên giá vàng.

Một yếu tố hỗ trợ dài hạn cho kim loại quý là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương. Theo Bloomberg, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm vàng trong tháng 2, nâng tổng dự trữ lên 74,22 triệu ounce, kéo dài chuỗi mua ròng lên 16 tháng liên tiếp.

Các bộ trưởng tài chính G7 đang xem xét khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, với quy mô có thể lên tới 300-400 triệu thùng dầu.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Michelle Bowman cho rằng thị trường lao động Mỹ đang yếu hơn dự kiến, điều này có thể tạo cơ sở để Fed cân nhắc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/3/2026

Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.

Phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng, chốt phiên ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cuộc chiến tại Trung Đông đang gây áp lực lên thị trường vàng khi giá dầu tăng khiến lãi suất kỳ vọng trên toàn cầu tăng theo.

Ông Chandler cho biết giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 3,7% trong tuần qua, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Nếu vàng phá vỡ mốc 5.000 USD/ounce, thị trường có thể điều chỉnh về vùng 4.850 USD/ounce.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực.

Ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và sáng lập BubbleBubble Report, nhận định biến động hiện nay chỉ là giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Đường trung bình động 200 ngày của vàng vẫn đang đi lên, cho thấy xu hướng tăng dài hạn chưa thay đổi. Những đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể trở thành cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư dài hạn.

Ông Colombo cho rằng khi thị trường không còn ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, giá vàng có thể hình thành mô hình kỹ thuật tích lũy mới. Nếu phá vỡ lên trên vùng kháng cự hiện tại, kim loại quý này hoàn toàn có khả năng hướng tới mốc 6.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Một số dự báo kỹ thuật lại thận trọng hơn. Theo mô hình dự báo năm 2026 của chuyên gia Mark Leibovit, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.