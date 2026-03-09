Giá vàng thế giới hôm nay 9/3/2026

Thị trường vàng tuần qua ghi nhận những biến động mạnh khi kim loại quý không duy trì được đà tăng theo mô hình trú ẩn an toàn như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.

Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, giá vàng nhanh chóng tăng lên khoảng 5.400 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn khi lực bán chốt lời xuất hiện mạnh, khiến giá vàng nhanh chóng điều chỉnh.

Trong các phiên sau đó, thị trường chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Xung đột tại Trung Đông cũng đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài. Giá dầu tăng có thể lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận chuyển và sản xuất cao hơn. Nếu áp lực lạm phát tiếp tục duy trì, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giữ chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.172 USD/ounce, trong khi vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.181 USD/ounce.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng sau một tuần thị trường đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Iran đối với giá vàng, nhà đầu tư có thể sẽ dần quay trở lại thị trường. Các yếu tố địa chính trị như chiến tranh thường chỉ tạo ra phần bù rủi ro trong ngắn hạn, trong khi các yếu tố cơ bản mới là động lực dài hạn của giá vàng.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com, nhận định dù giá vàng có thể trải qua những đợt điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn chưa thay đổi.

Các đợt giảm giá thường xảy ra khi lực mua tạm thời suy yếu. Tuy nhiên, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn trên toàn cầu sẽ sớm quay trở lại và hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng biến động theo địa chính trị. Ảnh: Thạch Thảo

Tuần này, thị trường sẽ quan tâm tới một số dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như doanh số nhà hiện hữu tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng với các dữ liệu nhà ở như số nhà khởi công và giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, hàng loạt báo cáo kinh tế quan trọng khác cũng sẽ được công bố, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, GDP sơ bộ quý IV, lạm phát Core PCE và khảo sát niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 3 của Đại học Michigan.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/3/2026

Phiên giao dịch ngày 7/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182–185 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 182–185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182–185 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát các chuyên gia Phố Wall cho thấy 50% dự báo giá vàng sẽ tăng, 22% cho rằng giá có thể giảm, còn 28% nhận định thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan hơn, với 62% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 16% cho rằng giá sẽ giảm, còn 22% kỳ vọng thị trường tích lũy trong thời gian tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng thị trường vàng vẫn đang đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Iran. Các yếu tố tiền tệ dài hạn đã giúp giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại chi phối thị trường.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, giá vàng đã tăng hơn 500 USD trong tuần trước đó. Tuy nhiên, sau khi sự kiện xảy ra, thị trường xuất hiện hiện tượng “bán theo tin tức”, khiến giá điều chỉnh trở lại. Dù vậy, nếu căng thẳng leo thang, vàng vẫn có thể chứng kiến một đợt tăng mạnh khác.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Vàng đang duy trì vai trò tài sản lưu giữ giá trị, khi giá liên tục nhận được hỗ trợ trên mốc 5.000 USD/ounce.

Dù giá vàng có thể chịu tác động ngắn hạn từ biến động của đồng USD, xu hướng cơ bản của kim loại quý vẫn ổn định. Ông Cieszynski cho rằng vàng đang đóng vai trò như “trung tâm ổn định” của thị trường, trong khi nhiều tài sản khác biến động mạnh hơn.

Theo ông Cieszynski, nhiều yếu tố hỗ trợ đã phần nào được phản ánh vào mức giá hiện tại. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của vàng vẫn phụ thuộc lớn vào tình hình xung đột tại Trung Đông. Nếu bất ổn gia tăng, giá vàng có thể tiếp tục tăng, còn nếu căng thẳng hạ nhiệt, thị trường có thể điều chỉnh.