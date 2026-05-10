Giá vàng thế giới hôm nay 10/5/2026

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy bức tranh trái chiều với số việc làm tăng mạnh, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và tâm lý người tiêu dùng suy yếu.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4 ghi nhận nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%. Đà tăng việc làm tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vận tải và kho bãi, cùng bán lẻ. Việc làm khu vực liên bang tiếp tục giảm.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 5 giảm xuống 48,2 từ mức 49,8 của tháng 4. Kỳ vọng lạm phát một năm hạ xuống 4,5% từ 4,7%, kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm nhẹ xuống 3,4% từ 3,5%.

Tổng hợp các dữ liệu trên cho thấy kim loại quý vẫn được hỗ trợ, song chưa tạo ra tín hiệu rõ ràng về xu hướng cắt giảm lãi suất. Báo cáo làm giảm rủi ro suy thoái ngắn hạn của thị trường lao động, tâm lý tiêu dùng yếu hơn và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt giúp vàng duy trì trên ngưỡng 4.700 USD.

Về địa chính trị, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại trên danh nghĩa nhưng đang chịu áp lực nghiêm trọng. Lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran và vô hiệu hóa các tàu chở dầu Iran gần hoặc trong khu vực eo biển Hormuz, sau các báo cáo về những vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ.

Giá vàng trong nước không đổi. Ảnh: Tuấn Hùng

Về thương mại, eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng gần như bị hạn chế nghiêm trọng hoặc đóng cửa trên thực tế, làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng, dù giá dầu đã điều chỉnh giảm nhờ kỳ vọng đạt được thỏa thuận.

Tác động kinh tế rộng hơn không chỉ giới hạn ở giá dầu giao ngay. Hoạt động vận tải tàu chở dầu bị gián đoạn. Các quốc gia nhập khẩu vùng Vịnh và nhà máy lọc dầu châu Á phải đối mặt với chi phí điều hướng lại tuyến vận chuyển và đảm bảo an ninh nguồn cung.

Giá dầu thô WTI giao tháng trên sàn Nymex chốt ở mức khoảng 95,42 USD/thùng, trong khi Brent ở mức 101,29 USD/thùng. Chỉ số đồng USD suy yếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh vùng 4,4%.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce, tăng 28 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.724 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/5/2026

Ngày 9/5, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đứng im so với phiên trước, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với mức chốt hôm trước, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức chốt hôm trước.

Vàng trong nước tuần qua ghi nhận diễn biến khác lạ khi mức chênh lệch với thế giới thu hẹp, có thời điểm chỉ còn 17 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi. Thị trường dường như đã bớt lo ngại về xung đột Trung Đông khi kỳ vọng hai bên không còn muốn leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn còn xa, khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá vàng còn chịu tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ. Báo cáo chính thức công bố hôm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn dự báo của thị trường.

Ông Nick Cawley, chuyên gia phân tích thị trường tại Solomon Global, cho rằng nếu tiến trình đàm phán hòa bình tiếp tục, thị trường có thể kéo giá dầu và kỳ vọng lạm phát toàn cầu giảm xuống, qua đó hỗ trợ vàng.

Ông nhận định nếu giá vàng bứt phá và đóng cửa trên đỉnh ngày 17/4 ở mức 4.890 USD/ounce, xu hướng hiện tại sẽ bị phá vỡ và mục tiêu tiếp theo có thể là 5.000 USD/ounce. Việc đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày cũng sẽ củng cố đà tăng.

Theo Hansen, vàng cần vượt rõ ràng mốc 4.850 USD/ounce để xác nhận xu hướng tăng. Ông khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi cơ hội mua khi giá điều chỉnh. Dù kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu, thị trường có thể cần thêm thời gian. Các nhịp giảm giá đang thu hút lực mua, trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn chờ tín hiệu kỹ thuật rõ ràng.