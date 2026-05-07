Giá vàng thế giới hôm nay 7/5/2026

Tới 20h ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.676 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.686 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 6/5 cao hơn khoảng 7,9% (tương đương tăng 341 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 148,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 6/5.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh, có thời điểm lên 4.720 USD/ounce trước khi hạ nhiệt, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giới đầu tư gia tăng vị thế sau thông tin Mỹ - Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình.

Tính đến 20h12 tối 6/5, giá dầu WTI giảm 6,8% xuống 95,35 USD/thùng. Trước đó, có lúc dầu WTI giảm xuống 89 USD/thùng. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm xuống 97,8 điểm.

Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới đảo chiều đột ngột sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.

Chính quyền ông Trump cũng tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Giới đầu tư kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình sẽ giúp bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Điều này có thể làm dịu áp lực lạm phát và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo trang Axios, Nhà Trắng tin rằng hai nước đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang với 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran trong vòng 48 giờ tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/5/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 6/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ngày 6/5 ở mức 26.580 đồng/USD (mua) và 26.620 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng tăng vọt lên trên ngưỡng 4.700 USD/ounce nhưng sau đó hạ nhiệt, hiện vẫn nằm dưới các vùng kháng cự quan trọng. Đây là một tín hiệu cho thấy giới đầu tư thận trọng và chờ đợi kết quả rõ ràng hơn. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng kim loại quý vẫn chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Trong một bản ghi chú hôm thứ Tư, David Morrison - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng bất cứ điều gì giúp loại bỏ bớt sự không chắc chắn đều sẽ tích cực đối với thị trường tài chính.

Ông Morrison nói: “Hiện chưa rõ nội dung thỏa thuận là gì, đặc biệt là về việc mở lại eo biển Hormuz. Nhưng các nhà đầu tư dường như tin tưởng rằng sau 10 tuần chiến tranh, việc chấm dứt xung đột có thể đã cận kề”.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, chiến tranh đã tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và lạm phát, điều đó có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất trong năm nay không được đảm bảo.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư nhận thấy xác suất 20% Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng nếu đồng USD tiếp tục tăng giá.

Trong kịch bản xung đột tại vùng Vịnh hạ nhiệt, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, vàng vẫn có thể duy trì xu hướng tăng trung hạn. Khi đó kim loại quý này có thể quay trở lại mức trên 5.000 USD/ounce và tiến gần đến 5.500 USD vào cuối năm như một số dự báo gần đây.