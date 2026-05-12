Giá vàng thế giới hôm nay 12/5/2026

Lúc 21h30 ngày 11/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.731 USD/ounce, tăng 15 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.734 USD/ounce.

Hiệp hội Môi giới Bất động sản Mỹ cho biết, doanh số nhà ở đã qua sử dụng trong tháng 4 tăng 0,2%, đạt mức điều chỉnh theo năm là 4,02 triệu căn. Con số này vẫn thấp hơn dự báo 4,05 triệu căn. Số liệu tháng 3 cũng được điều chỉnh tăng nhẹ lên 4,01 triệu căn.

Ông Lawrence Yun, Kinh tế trưởng của hiệp hội, cho biết dù bối cảnh kinh tế còn trái chiều, doanh số nhà ở vẫn được hỗ trợ nhờ khả năng chi trả cải thiện. Lãi suất thế chấp hiện thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập tăng nhanh hơn giá nhà, giúp thị trường ổn định hơn.

Thị trường tuần này sẽ tập trung vào dữ liệu CPI tháng 4, PPI tháng 4, doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số sản xuất Empire State. Ngoài ra, nhà đầu tư theo dõi khả năng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về đề cử lãnh đạo Fed. Đây đều là những yếu tố có thể tác động mạnh đến lãi suất, USD và thị trường tài chính.

Liên quan đến địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất phản hồi của Iran đối với kế hoạch hòa bình được đưa ra và gọi nội dung này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết ông đã xem phản hồi của phía Iran được chuyển qua các nhà đàm phán Pakistan và khẳng định không chấp nhận đề xuất này.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế mua vàng nếu không cần thiết và giảm du lịch nước ngoài nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối.

Ông đề nghị sử dụng phương tiện công cộng, khuyến khích xe điện, hoãn mua vàng ít nhất một năm để giảm nhập khẩu, đồng thời thay đổi thói quen tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp theo hướng tiết kiệm năng lượng.

Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu từ Trung Đông.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/5/2026

Chốt phiên giao dịch 11/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 162,2-165,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, kết phiên ở mức 161,7-164,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 162,2-165,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 2,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 162,2-165,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng các tín hiệu gần đây tương đối tích cực đối với kinh tế Mỹ, hỗ trợ cả chứng khoán và vàng.

Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức khỏe tốt nhờ kết quả lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và dữ liệu việc làm tích cực. Việc Mỹ duy trì sản lượng dầu nội địa ở mức cao, giúp giá dầu trong nước thấp hơn dầu Brent cũng tạo thêm dư địa chính sách, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Dù xuất hiện leo thang địa chính trị, giá dầu WTI vẫn duy trì dưới 100 USD/thùng.

Về diễn biến của vàng, ông Grady cho rằng nhà đầu tư nên chú ý đến khối lượng giao dịch và vị thế mở thay vì chỉ nhìn vào biến động giá ngắn hạn. Thanh khoản thấp trên Comex cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường. Khi chưa xuất hiện phiên bứt phá mạnh với khối lượng lớn, giá kim loại quý có thể tiếp tục biến động thất thường.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng. Những lo ngại địa chính trị liên quan Mỹ - Iran tiếp tục hỗ trợ lực mua trú ẩn đối với vàng, giúp vàng lấy lại phần lớn mức giảm của hai tuần trước.

Kuptsikevich cho rằng vàng đang nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn và cần duy trì ổn định trên vùng 4.860 USD/ounce, tương ứng khu vực đỉnh cục bộ trước đó và trên đường trung bình động 50 ngày. Nếu đà tăng được củng cố, giá vàng hoàn toàn có thể quay lại vùng 4.900 USD/ounce.