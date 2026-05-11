Giá vàng thế giới hôm nay 11/5/2026

Mở cửa phiên đầu tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.623 USD/ounce. Thị trường vàng chịu áp lực giảm trong đầu tuần, dù rủi ro địa chính trị liên quan đến eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Sức mạnh của giá dầu, lợi suất trái phiếu ổn định và đồng USD vững đã khiến vàng lùi về vùng 4.500 USD/ounce.

Sang phiên thứ Ba, giá vàng ổn định quanh vùng giữa 4.500 USD. Phiên sau đó, giá vàng thế giới bứt phá tăng tới 3,6%, vượt 4.700 USD/ounce. Kỳ vọng tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran giúp tâm lý thị trường cải thiện, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng bật tăng mạnh.

Đà tăng tiếp diễn vào thứ Năm, khi giá vàng dao động quanh vùng 4.700-4.740 USD/ounce. Đến thứ Sáu, thị trường chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp sau báo cáo việc làm tháng 4 tăng 115.000 và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Tuấn Hùng

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce, tăng 28 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.724 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định dữ liệu lao động tương đối vững chắc tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tập trung vào rủi ro lạm phát dai dẳng trong khuôn khổ nhiệm vụ kép của mình, qua đó có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường hiện định giá khoảng 14% khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm, cao hơn mức 9% của tuần trước.

Thị trường vàng có thể biến động mạnh trước các dữ liệu lạm phát quan trọng công bố trong tuần này như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi khả năng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Ông Warsh từng bày tỏ quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất trong năm nay nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Ông cũng đề xuất thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed, điều có thể làm giảm thanh khoản thị trường.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/5/2026

Ngày 9/5, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đứng im so với phiên trước, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần 9/5, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với mức chốt hôm trước, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức chốt hôm trước.

Dự báo giá vàng

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định vàng đã giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce và phục hồi mạnh khi giá dầu giảm, lợi suất hạ và đồng USD suy yếu. Đợt điều chỉnh vừa qua đã xóa khoảng 61,8% mức tăng kể từ đỉnh ngày 17/4 gần 4.890 USD/ounce. Mục tiêu gần nhất có thể là 4.850 USD/ounce.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cho rằng nếu vàng điều chỉnh trong tuần, xu hướng tăng vẫn được duy trì miễn là giá giữ trên mức đáy ngày 4/5 quanh 4.533 USD/ounce. Theo ông, hợp đồng tháng 6 đang tiến gần đường trung bình động 50 ngày - yếu tố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định dữ liệu việc làm chưa tạo động lực tăng ngay cho vàng, nhưng kim loại quý có thể được hỗ trợ khi thị trường có thêm rõ ràng về kinh tế và tình hình Trung Đông. Lạm phát vẫn là yếu tố đáng lo ngại nếu giá năng lượng duy trì cao, khiến khả năng cắt giảm lãi suất khó xảy ra trong ngắn hạn.

Theo ông Lusk, vàng có thể cần một nhịp điều chỉnh của thị trường chứng khoán để thu hút dòng tiền trú ẩn mạnh hơn. Tuy nhiên, mỗi lần giảm giá gần đây đều thu hút lực mua, cho thấy vùng hiện tại vẫn hấp dẫn.

Ông dự báo vàng có thể tăng trở lại trong giai đoạn giữa đến cuối mùa hè, trước khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ vào cuối năm. Về triển vọng dài hơn, giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce, thậm chí kiểm tra lại vùng 5.200-5.400 USD/ounce nếu các điều kiện vĩ mô và địa chính trị tiếp tục hỗ trợ.