Giá vàng thế giới hôm nay 11/9/2026

Lúc 21h30 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.362 USD/ounce, giảm 47 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.409 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Năm cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4%, sau mức tăng 0,1% của tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát giá bán buôn tăng 5,4%, cao hơn mức dự báo 5,3% và mức 4,8% của tháng 7 sau điều chỉnh.

PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo 0,3% và mức tăng 0,3% của tháng 7. Tính theo năm, PPI lõi tăng 4,6%, phù hợp với dự báo và cao hơn mức 4,3% của tháng 7.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tương đối ổn định. Số người nộp đơn lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp duy trì ổn định trong tuần.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Tùng Đoàn

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 5/9 là 206.000 đơn, giảm 1.000 đơn so với tuần trước sau điều chỉnh và phù hợp với dự báo.

Các số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định tăng ba mức lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản. Theo đó, lãi suất tiền gửi, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay cận biên lần lượt tăng lên 2,50%, 2,65% và 2,90%.

ECB cho biết quyết định tăng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo sức ép lên lạm phát và khiến lạm phát được dự báo duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/9/2026

Ngày 10/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với kết phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi, niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ những lo ngại về chính sách tiền tệ và tình hình tài khóa của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ mua lại tối đa 6 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10-20 năm trong đợt mua lại ngày 10/9, gấp ba quy mô trước đó. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn tăng lên khoảng 4,85%, cho thấy áp lực trên thị trường trái phiếu chưa được giải tỏa.

Trong một bình luận gần đây, cựu nghị sĩ Mỹ Ron Paul tiếp tục đặt câu hỏi về việc kiểm kê và định giá lượng vàng dự trữ tại Fort Knox. Ông cũng bày tỏ hoài nghi về việc định giá và kiểm toán lượng vàng dự trữ của Mỹ tại Fort Knox.

Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu phòng vệ trước những rủi ro liên quan đến nợ công, lạm phát và khả năng mở rộng các biện pháp hỗ trợ thị trường.

Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục gia tăng nắm giữ vàng.

Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), 89% nhà quản lý dự trữ kỳ vọng lượng vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ trên toàn cầu sẽ tăng trong năm tới, trong khi 45% dự kiến tăng dự trữ vàng của chính tổ chức mình.

Những yếu tố này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn, dù kim loại quý vẫn có khả năng biến động mạnh theo diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và kỳ vọng chính sách của Fed.