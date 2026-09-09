Giá vàng trong nước hôm nay 9/9/2026

Mở cửa phiên giao dịch 9/9, vào lúc 8h29', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay hạ 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, về mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 8/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 8/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 8/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ ở mức 144,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 8/9 ở mức 25.820 đồng/USD (mua vào) và 25.860 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 9/9/2026

Giá vàng thế giới sáng nay (9/9) vẫn ở vùng thấp sau phiên giảm mạnh, khi giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Khoảng 7h08 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.356 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với vùng trên 4.400 USD/ounce trước đó. Trong phiên 8/9, kim loại quý có thời điểm xuống 4.345,3 USD/ounce, trong khi mức cao nhất đạt 4.443,9 USD/ounce.

Áp lực bán vàng gia tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ. Theo Kitco, giá dầu thô tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn từ những căng thẳng địa chính trị. Giá dầu Brent có lúc tiến sát 100 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,8%.

Thị trường hiện tập trung vào các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này. Kitco cho biết giới đầu tư đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9. Nếu các chỉ số giá tiếp tục cao hơn dự kiến, vàng có thể chịu thêm sức ép.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.405 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.444 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 1,4%, tương ứng tăng 60 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 7,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 8/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 8/9 giảm khoảng 10 USD (-0,2%) xuống 4.395 USD/ounce. Giá bạc giảm 0,1 USD xuống 65,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi bị mắc kẹt giữa nhu cầu phòng thủ và diễn biến lãi suất. Giới đầu tư đang thận trọng trước cuộc họp chính sách ngày 15-16/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi khả năng tăng lãi suất đã được thị trường nâng lên sau báo cáo việc làm tháng 8.

Giá vàng trong nước chịu nhiều áp lực. Ảnh: Minh Hiền

Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, sau khi nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm. Giới đầu tư chờ chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố thứ Năm và CPI vào thứ Sáu để đánh giá sức ép lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm quanh 4,36%, 10 năm 4,78-4,81% và 30 năm khoảng 5,27%. Với vàng, môi trường hiện khá bất lợi nếu lạm phát tiếp tục cao. CPI hoặc PPI mạnh có thể củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, đẩy lợi suất tăng và gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu lạm phát yếu sẽ làm gia tăng kỳ vọng Fed tạm dừng, qua đó hỗ trợ vàng nhờ hoạt động mua bù vị thế bán.

Áp lực trở nên mạnh hơn khi giá dầu tăng mạnh vào đầu tuần mới. Giá dầu WTI hiện ở mức gần 93 USD/thùng, còn dầu Brent gần 98 USD/thùng.

Một đồng USD suy yếu cũng chỉ giúp ngăn phần nào áp lực bán vàng trong ngắn hạn.

Dự báo giá vàng

Vàng và bạc tiếp tục giằng co giữa nhu cầu trú ẩn và áp lực lãi suất. Vàng giữ trên 4.365 USD/ounce nhưng chưa vượt được vùng kháng cự 4.422-4.465 USD, trong khi bạc giảm dưới 67,21 USD. Đồng USD yếu hỗ trợ kim loại quý, song giá dầu và lợi suất trái phiếu cao vẫn gây sức ép.

Thị trường đang chờ dữ liệu lạm phát để xác định khả năng Fed tăng lãi suất. Trong khi đó, căng thẳng tại Eo biển Hormuz và Biển Đỏ, cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đẩy giá dầu Brent lên 98,5-99,2 USD/thùng và WTI 93-94 USD. Goldman Sachs cảnh báo Brent có thể vượt 120 USD nếu gián đoạn kéo dài.

Với vàng, rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng dầu tăng lại làm lạm phát và lợi suất cao hơn, bất lợi cho kim loại quý.

TD Economics nhận định lạm phát Mỹ đang hạ nhiệt nhưng chưa đủ chắc chắn để Fed yên tâm. CPI Mỹ đã giảm từ 4,2% trong tháng 5 xuống 3,5% tháng 6 và 3,4% tháng 7, chủ yếu nhờ giá xăng giảm và tác động từ thuế quan suy yếu. Tuy nhiên, giá năng lượng đã phục hồi, lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng và căng thẳng thương mại có thể tạo thêm áp lực.

Đáng chú ý, làn sóng đầu tư AI đang thúc đẩy nhu cầu chip, máy tính, thiết bị điện tử và phần mềm, đóng góp khoảng 0,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi) quý I và 0,7 điểm phần trăm quý II/2026.

TD Economics cảnh báo Fed có thể phản ứng mạnh với một báo cáo lạm phát nóng, trong khi vài số liệu tích cực chưa đủ loại bỏ rủi ro thắt chặt. CPI tháng 8, công bố ngày 11/9, sẽ là phép thử quan trọng trước cuộc họp Fed ngày 16/9. TD Economics dự báo lạm phát về 2% trong năm 2027.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua vàng trong tháng 8/2026, bổ sung 650.000 ounce, tương đương khoảng 20,2 tấn, nâng tổng dự trữ lên khoảng 2.386,6 tấn. Đây là tháng thứ 22 liên tiếp Trung Quốc tăng dự trữ vàng và lượng mua tháng 8 còn vượt kỷ lục gần 20 tấn của tháng 7. Giá trị dự trữ vàng tăng mạnh lên 350 tỷ USD, phần lớn do giá vàng tăng chứ không hoàn toàn đến từ lượng mua mới.

Việc PBoC duy trì mua vàng bất chấp giá cao cho thấy Bắc Kinh đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa dự trữ dài hạn, giảm phụ thuộc vào USD. Xu hướng này cũng phù hợp với việc nhiều ngân hàng trung ương toàn cầu tăng nắm giữ vàng. Dù chưa đủ tạo lực đẩy giá trong ngắn hạn, hoạt động mua liên tục của PBoC là yếu tố hỗ trợ tích cực cho vàng về dài hạn.