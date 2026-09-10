Giá vàng thế giới ngày 10/9/2026

Giá vàng thế giới sáng 10/9 duy trì đà tăng mạnh, áp sát ngưỡng 4.400 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn gia tăng.

Khoảng 6h48 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.394 USD/ounce. Trước đó, trong phiên, có thời điểm giá vàng vượt 4.400 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, vàng giao ngay từng được ghi nhận ở khoảng 4.396,4 USD/ounce, tăng gần 1% so với phiên trước. Đà đi lên của kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.423 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.460 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 2%, tương ứng tăng 88 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 7,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 9/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 9/9 tăng khoảng 66 USD (+1,5%) lên 4.423 USD/ounce. Giá bạc tăng 2,4 USD lên 68,05 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau một phiên giảm sâu trước đó. Đồng USD suy yếu (chỉ số DXY giảm 0,2% xuống 98,6 điểm) và giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng là các yếu tố giúp vàng lấy lại vai trò kênh trú bão.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ và nhiều tàu tại khu vực, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu qua Trung Đông.

Thị trường vàng trong nước ảm đạm. Ảnh: Minh Hiền

Tuy nhiên, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9 đang gây sức ép lên giá vàng.

Giá vàng trong nước ngày 10/9/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 9/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC không đổi nhưng vàng nhẫn giảm so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 9/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 9/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 9/9 ở mức 25.730 đồng/USD (mua vào) và 25.760 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Vàng đã bật tăng trở lại nhờ sức cầu bắt đáy sau khi giá chạm đáy một tuần. Đồng USD tiếp tục suy yếu, trong khi đồng yen Nhật tăng giá sau những tín hiệu chính sách từ BoJ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Giới đầu tư hiện chờ quyết định của Fed và tín hiệu từ ngân hàng trung ương Mỹ.

Thị trường gần như đã định giá khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/9. Thị trường cũng đang theo dõi các tín hiệu chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) và Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) trong bối cảnh giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Hiện xác suất kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tới đã trở lại trên 60%.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang một mặt giúp vàng tăng giá nhờ kênh trú bão nhưng cũng có thể hạn chế đà giảm sâu hơn của đồng USD như một loại tài sản trú ẩn. Khi đó áp lực lại gia tăng lên vàng.

Chỉ số giá sản xuất của Mỹ (PPI) sẽ được công bố vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Cả hai chỉ số này hiện đều có ảnh hưởng lớn hơn so với trước do cú sốc giá dầu đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu tác động trái chiều. Giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, trong khi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng Trung Đông lại hỗ trợ kim loại quý.