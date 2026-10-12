Giá vàng thế giới hôm nay 12/10

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần trước ở mức 4.142 USD/ounce, sau đó giảm xuống đáy tuần là 4.066 USD/ounce vào ngày 8/10. Giá vàng giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong bối cảnh thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Đến cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu đi xuống sau những thông tin tích cực về đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng có lúc lên đỉnh tuần 4.207 USD/ounce vào sáng 10/10, sau đó điều chỉnh nhẹ quanh mốc kháng cự 4.200 USD/ounce.

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu và kỳ vọng lạm phát tăng hỗ trợ vàng như một tài sản phòng ngừa lạm phát. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.195 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.220 USD/ounce.

Thị trường hiện tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Mỹ trong tuần tới. Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi các khảo sát hoạt động sản xuất tại một số khu vực và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Giá vàng được dự báo biến động, triển vọng tăng vẫn được chú ý. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng trong ngắn hạn. Dữ liệu này cũng cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed trong trung hạn. Tuy nhiên, ông Grady lưu ý thị trường cần đánh giá tổng thể nhiều yếu tố, thay vì chỉ dựa vào một số liệu riêng lẻ.

Theo ông Grady, giới đầu tư đang chờ dữ liệu kinh tế để xác định bước đi tiếp theo của Fed. Báo cáo việc làm Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm đã khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào cách ngân hàng trung ương đánh giá các số liệu kinh tế.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/10

Chốt tuần trước (10/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall nghiêng về khả năng giá vàng tăng sau khi kim loại quý ghi nhận một tuần đi lên.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tăng. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed không nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Điều này có thể giúp vàng giảm bớt những bất lợi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và đồng USD mạnh có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định vàng hiện ít được hỗ trợ hơn từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro mất giá của tiền tệ. Diễn biến của vàng hiện phụ thuộc nhiều hơn vào các thị trường khác, đặc biệt là thị trường trái phiếu và lợi suất.

Ông Grady cho rằng hoạt động giao dịch tự động có thể khiến giá phản ứng nhanh và biến động mạnh trước các thông tin mới. Các thuật toán có thể phản ứng nhanh với từng thông tin hoặc phát biểu mới, khiến giá vàng thay đổi liên tục.

Về triển vọng lạm phát, ông Grady dự đoán số liệu công bố có thể cao hơn kỳ vọng. Giá năng lượng tăng là một trong những yếu tố có thể đẩy lạm phát lên. Thị trường sẽ phải đánh giá liệu mức tăng này chỉ mang tính ngắn hạn hay báo hiệu xu hướng lạm phát kéo dài. Sự chưa chắc chắn về triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Fed có thể khiến giá vàng tiếp tục biến động mạnh.