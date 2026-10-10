Giá vàng hôm nay 10/10 tăng mạnh phiên giao dịch tại Mỹ. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giá dầu hạ nhiệt đã giúp kim loại quý phục hồi.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/10

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh trong phiên cuối. Kim loại quý phục hồi sau khi xuống đáy hai tháng, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức khoảng 4.194,6 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.184 USD/ounce, tăng 50 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.211 USD/ounce.

Thị trường vẫn ít kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng chưa loại bỏ khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12. Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được đánh giá ở mức 17-19%. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 82-83%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,25%. Diễn biến này giúp giảm áp lực lên giá vàng.

Thị trường đang chờ dữ liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Mỹ trong tháng 10. Tuần tới, các số liệu CPI và PPI sẽ cung cấp thêm manh mối về diễn biến lạm phát và định hướng lãi suất của Fed.

Tâm lý người tiêu dùng suy yếu hoặc kỳ vọng lạm phát giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động chậm lại và lợi suất trái phiếu đi xuống.

Ngược lại, nếu kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao hoặc CPI tăng mạnh, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 có thể gia tăng, gây áp lực lên giá vàng

Giá vàng thế giới tăng vọt. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 và các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển. Thông tin này làm giảm phần bù rủi ro chiến sự từng đẩy giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng.

Tâm lý nhà đầu tư trên các thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc trước giờ mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/10

Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 139,9-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo chuyên gia kinh tế Peter Schiff, đà bán tháo trên thị trường trái phiếu Mỹ có thể mới chỉ bắt đầu. Lợi suất trái phiếu tăng, nợ công lớn và chi phí trả lãi ngày càng cao đang làm gia tăng rủi ro tài khóa của Washington. Những yếu tố này có thể trở thành động lực hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Mỹ có thể đối mặt với hai lựa chọn để xử lý gánh nặng nợ công: chấp nhận lạm phát cao hoặc tái cơ cấu nợ. Kịch bản tái cơ cấu có thể khiến chủ nợ chỉ thu hồi được một phần giá trị khoản đầu tư. Chi phí lãi vay của chính phủ liên bang hiện vào khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm và có thể tăng lên 3.000-4.000 tỷ USD trong vài năm tới nếu nợ cũ được tái cấp vốn với lãi suất cao hơn.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương cũng là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bổ sung khoảng 23 tấn vàng trong tháng 9, đánh dấu tháng mua ròng thứ 23 liên tiếp. Các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 39 tấn trong tháng 8, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Tại hội nghị thường niên của thị trường vàng London, các đại biểu dự báo giá vàng có thể tiến tới 5.000 USD/ounce trong vòng một năm. Schiff cho rằng mốc này có thể được chinh phục sớm hơn nếu xuất hiện khủng hoảng tài chính buộc Fed phải dừng tăng lãi suất.