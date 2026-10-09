Giá vàng thế giới hôm nay 9/10

Lúc 7h11 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.143 USD/ounce (mua vào) và 4.145 USD/ounce (bán ra), tăng 10,5 USD/ounce, tương đương 0,25% so với mức tham chiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng thế giới biến động mạnh. Kim loại quý mở đầu phiên quanh vùng 4.140 USD/ounce, sau đó liên tục chịu áp lực bán, có thời điểm giảm xuống sát 4.110 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.138 USD/ounce, tăng 23 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.158 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm mới trong tháng 9 chỉ tăng 29.000. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 3/10 đạt 197.000 đơn, đã điều chỉnh theo mùa. Con số này thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn. Số liệu tuần trước được điều chỉnh tăng lên 199.000 đơn.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 1,716 triệu trong tuần kết thúc ngày 26/9. Con số này cao hơn dự báo 1,710 triệu và tăng từ mức 1,699 triệu của tuần trước sau điều chỉnh.

Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm một lần vào cuối năm vẫn được để ngỏ, khiến triển vọng chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn rõ ràng.

Thị trường hiện ít kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng vẫn đối mặt với rủi ro thắt chặt chính sách vào tháng 12. Biên bản Fed cho thấy phần lớn quan chức vẫn dự kiến tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm trong phiên lên 5,36%, trước khi giảm về khoảng 5,28% sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu WTI trên sàn Nymex giao dịch quanh 88,28 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức khoảng 100,20 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/10

Chốt phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu phiên được niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,6-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn do do giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng cao. Các yếu tố này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, đồng thời củng cố khả năng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Khảo sát tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu LBMA 2026 cho thấy mức dự báo trung bình của các đại biểu đối với giá vàng trong 12 tháng tới là khoảng 5.013,3 USD/ounce, tăng khoảng 20% so với mức 4.163,3 USD/ounce hiện nay.

Một trong những động lực chính là nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương. Khảo sát của UBS Asset Management cho thấy 65% số người tham gia coi đa dạng hóa dự trữ là lý do chính để nắm giữ vàng. Vàng cũng nằm trong nhóm tài sản được các ngân hàng trung ương dự kiến tăng tỷ trọng trong 12 tháng tới.

Lo ngại về nợ công và tình trạng tài khóa tại nhiều nền kinh tế lớn cũng hỗ trợ vàng. Lợi suất trái phiếu tăng một phần do phần bù rủi ro cao hơn đối với nợ chính phủ. Điều này làm suy yếu vai trò của trái phiếu chính phủ như một tài sản trú ẩn truyền thống. Vàng không phải là khoản nợ của bất kỳ tổ chức phát hành nào, qua đó có đặc tính khác với trái phiếu chính phủ.

Về dài hạn, thâm hụt ngân sách kéo dài và nợ công tăng có thể thúc đẩy nhu cầu bảo toàn sức mua. Đây tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng dù thị trường có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh.