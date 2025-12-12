Giá vàng trong nước hôm nay 12/12/2025

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (12/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 154,1-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 153.600.000 + 1.100.000 155.600.000 + 1.100.000 Doji Hà Nội 153.600.000 + 1.100.000 155.600.000 + 1.100.000 Doji TP.HCM 153.600.000 + 1.100.000 155.600.000 + 1.100.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 12/12

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 12/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 150.500.000 + 900.000 153.000.000 + 900.000 Doji 150.600.000 + 1.100.000 153.600.000 + 1.100.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 12/12

Chốt phiên giao dịch 11/12, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/12/2025

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h52' ngày 12/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.263 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 12/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.227 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.263 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc cuối tháng 12 đã tăng mạnh lên 136.000, cao hơn 44.000 so với mức điều chỉnh của tuần trước là 92.000. Con số này yếu hơn rất nhiều so với dự báo 220.000 của giới phân tích.

Số liệu tuần trước từng ghi nhận số đơn trợ cấp mới giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn có thể đã làm sai lệch dữ liệu.

Giá vàng tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách cuối cùng của năm. Động thái giảm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ liên bang về vùng 3,50%-3,75%, diễn ra đúng như dự báo của phần lớn thị trường sau một tháng biến động mạnh của kỳ vọng chính sách.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Chí Hiếu

Tuyên bố sau cuộc họp gần như lặp lại thông điệp của tháng 10, cho thấy Fed chưa sẵn sàng xoay trục mạnh. Ngân hàng trung ương thừa nhận tăng trưởng kinh tế ở mức vừa phải, thị trường lao động hạ nhiệt và lạm phát vẫn cao hơn mức mong muốn. Dự báo GDP năm 2026 chỉ tăng nhẹ so với kỳ vọng, tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên và lạm phát có xu hướng giảm nhưng chậm.

Naeem Aslam, Giám đốc tài chính của Zaye Capital Markets, cho rằng đợt phấn khích tức thời sau thông tin của Fed có thể nhanh chóng hạ nhiệt, bởi phần lớn thị trường đã định giá trước đợt giảm lãi suất này.

Ông cho rằng, điểm mấu chốt là sự chia rẽ rõ rệt trong nội bộ Fed. Thống đốc Stephen Miran muốn giảm 50 điểm cơ bản, trong khi Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid lại bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Dù lập trường thận trọng, Fed vẫn nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 2,3% từ mức 1,8% trước đó, và giữ quỹ đạo tăng trưởng ổn định cho giai đoạn 2027-2028.

Thị trường lao động được dự báo tương đối bền vững với tỷ lệ thất nghiệp quanh 4,2%-4,4%. Trong khi đó, lạm phát lõi dự kiến duy trì trên mục tiêu trong năm tới, trước khi giảm dần về 2% vào năm 2028.

Giá vàng 9999 hôm nay 12/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên niêm yết ở mức 149,6-152,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Giới phân tích nhận định môi trường vĩ mô sắp tới vẫn thuận lợi cho vàng, nhưng không loại trừ khả năng biến động mạnh khi thị trường định giá lại kỳ vọng chính sách của Fed trong những tháng tới.

Wells Fargo dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2026. Nhu cầu mua ròng từ ngân hàng trung ương các nước tiếp tục là động lực quan trọng. Nhiều nhà hoạch định chính sách muốn củng cố dự trữ ngoại hối bằng tài sản phòng vệ do rủi ro địa chính trị, lạm phát và sự cần thiết phải đa dạng hóa danh mục.

Một yếu tố quan trọng khác là triển vọng đồng USD suy yếu và Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Dự báo lãi suất điều hành sẽ giảm thêm, hình thành môi trường lãi suất thực thấp, yếu tố luôn mang tính hỗ trợ lớn cho kim loại quý. Trong các chu kỳ giảm lãi suất trước đây, vàng thường tăng mạnh trong 12-18 tháng tiếp theo và xu hướng này có thể lặp lại.

Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng có khả năng phục hồi khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm. Wells Fargo kỳ vọng sự kết hợp giữa nhu cầu đầu tư và nhu cầu chính thức từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đẩy giá vàng vượt qua mức cao nhất hiện tại, dù tốc độ tăng có thể chậm hơn năm 2025.

Ngân hàng này đánh giá vàng là tài sản phòng vệ quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và tăng trưởng toàn cầu chưa đồng đều. Triển vọng giá vàng năm 2026 vẫn nghiêng về xu hướng lập đỉnh mới.