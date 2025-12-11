Giá vàng, chứng khoán tăng mạnh

Tới 8h sáng 11/12, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng gần 19 USD (+0,45%) lên 4.248 USD/ounce, sau khi đã tăng mức tương tự vào cuối phiên 10/12 trên thị trường New York (rạng sáng 11/12 giờ Việt Nam).

Vàng tăng mạnh trở lại sau 3 tuần chịu áp lực, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell về chính sách tiền tệ năm 2026.

Tất cả đã không quá tiêu cực như nhiều người lo ngại. Fed đã giảm lãi suất dù bày tỏ thái độ thận trọng về chính sách tiền tệ trong năm 2026, nhưng không quá bi quan.

Cụ thể, rạng sáng 11/12, FOMC đã cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm chủ chốt 0,25 điểm phần trăm, đưa về khoảng 3,5%-3,75%/năm. Lãi suất thương mại theo đó sẽ giảm xuống và tiền sẽ được bơm nhiều hơn ra nền kinh tế.

Đồng USD giảm nhẹ. Chỉ số DXY giảm hơn 0,2% xuống 98,58 điểm.

Giá vàng tăng mạnh sau tín hiệu từ Fed. Ảnh: HH

Như vậy, Fed đã giảm lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường, qua đó xóa tan lo ngại, dù không lớn, rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể đảo chiều quyết định vào phút chót. Trước đó, nội bộ Fed tồn tại những bất đồng trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao và có dấu hiệu nhích lên. Lạm phát đạt 2,8% trong tháng 9, dù đã giảm mạnh so với mức đỉnh 9,1% của năm 2022, song vẫn cao hơn mục tiêu 2% đặt ra.

Theo tín hiệu từ các thành viên Fed, cơ quan này dự kiến chỉ có một đợt hạ lãi suất trong năm 2026 sau khi đã có 3 lần hạ lãi suất trong năm nay. Dù vậy, tín hiệu này vẫn giải tỏa nỗi lo của nhiều nhà đầu tư về khả năng “diều hâu” của cơ quan tạo lập chính sách tiền tệ Mỹ.

Sau thông tin về cắt giảm lãi suất từ Fed và kỳ vọng có thêm các đợt nới lỏng trong năm tới, chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones bật tăng gần 500 điểm (+1,1%). Chỉ số chứng khoán tầm rộng S&P 500 tăng 0,7%. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,3%.

Những tín hiệu tích cực khác

Việc giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại còn do các tín hiệu từ Fed cũng như Chủ tịch Jerome Powell.

Một điểm đáng chú ý, Fed tuyên bố bắt đầu mua trái phiếu ngắn hạn. Ngân hàng trung ương cho hay sẽ mua 40 tỷ USD tín phiếu kho bạc từ ngày 12/12. Điều này giúp giảm bớt áp lực trên thị trường liên ngân hàng. Ngay sau đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn đã giảm nhanh.

Trước đó, giá vàng chịu áp lực lớn khi thị trường tài chính Mỹ xuất hiện tín hiệu lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Theo một báo cáo của Bloomberg công bố hồi đầu tuần, lợi suất trái phiếu toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2009, làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn có thể sắp kết thúc.

Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn cũng đã lên mức cao nhất trong 16 năm, trong bối cảnh các dự báo trên thị trường tiền tệ củng cố quan điểm rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng sẽ không còn nhiều dư địa để tiếp tục nới lỏng chính sách.

Ngay cả tại Mỹ, nơi Fed vẫn được kỳ vọng duy trì xu hướng cắt giảm lãi suất, triển vọng chính sách tiền tệ cũng được cho là có thể thay đổi nhanh chóng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã leo trở lại mức cao nhất trong nhiều tháng, khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước các rủi ro liên quan đến lạm phát, chính sách tiền tệ và kỷ luật tài khóa.

Giới đầu tư đánh cược chu kỳ cắt giảm lãi suất - được đưa ra năm ngoái để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trong quá trình đó đã đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu lên các mức cao kỷ lục, đồng thời nâng giá trái phiếu - đang dần đi đến hồi kết.

Bên cạnh đó, Fed cũng nhấn mạnh tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ trong tuyên bố, loại bỏ cụm từ trước đây rằng tỷ lệ thất nghiệp "vẫn ở mức thấp". Điều này cho thấy Fed đang chuyển trọng tâm sang hỗ trợ tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát.

Một tín hiệu quan trọng khác là việc ông Powell cho biết Fed cần “chờ đợi và quan sát” trước khi đưa ra động thái tiếp theo, qua đó gần như loại trừ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Những quyết định này được đưa ra khi Fed bước vào giai đoạn nhạy cảm. Ông Powell đang ở gần cuối nhiệm kỳ thứ hai và chỉ còn ba cuộc họp nữa trước khi nhường chỗ cho người mới. Tổng thống Donald Trump đã phát đi tín hiệu sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên có quan điểm ủng hộ lãi suất thấp.

Thị trường đặt cược mạnh vào ông Kevin Hassett - Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia, là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo.

Theo các dự báo trên thị trường, khả năng 72% ông Hassett sẽ được chọn.

Như vậy, những tín hiệu của Fed được đánh giá là khá “bồ câu” đối với kinh tế, thị trường tài chính và hàng hóa thế giới. Mặc dù Fed phát tín hiệu chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026, nhưng theo FedWatch của CME, thị trường dự báo hơn 77% khả năng Fed sẽ cắt thêm hai lần.