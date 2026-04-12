Giá vàng thế giới hôm nay 12/4/2026

Thị trường vàng thế giới kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ ba liên tiếp. Đà đi lên đang có dấu hiệu chững lại.

Động lực tăng giá xuất hiện từ đầu tuần khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Thông tin này từng đẩy giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng không duy trì được lâu.

Lạm phát tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường vàng. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,9%, cao hơn mức 0,3% của tháng trước nhưng thấp hơn dự báo 1%. Tính theo năm, lạm phát đạt 3,3%, phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Trong khi đó, lạm phát lõi chỉ tăng 0,2% trong tháng và đạt 2,6% theo năm, cho thấy áp lực giá cả chưa lan rộng. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông vẫn khiến kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao.

Giá vàng thế giới chốt tuần giảm. Ảnh: Minh Hiển

Khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể, đồng thời kỳ vọng lạm phát tăng lên, phản ánh lo ngại về triển vọng kinh tế.

Chuyên gia của TD Securities nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường thận trọng trong ngắn hạn, nhưng vẫn có dư địa để cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026 nếu lạm phát hạ nhiệt.

Một xu hướng mới đang xuất hiện, các ngân hàng trung ương không chỉ mua và tích trữ vàng, mà còn bắt đầu sử dụng vàng như một nguồn thanh khoản quan trọng. Điều này cho thấy vai trò của vàng đang thay đổi, từ một tài sản dự trữ truyền thống trở thành công cụ tài chính linh hoạt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo các chuyên gia, yếu tố chi phối chính vẫn là bất ổn địa chính trị. Trong một khảo sát gần đây, căng thẳng địa chính trị được xác định là rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu trong năm nay, vượt qua cả lạm phát. Đây cũng là lý do khiến nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi giá đã tăng mạnh.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.749 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.771 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/4/2026

Ngày 11/4, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,4-172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 169,1-172,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên trước, xuống mức 169,4-172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng đang ở trạng thái “nhạy cảm cao” khi chịu tác động đồng thời từ lạm phát, chính sách tiền tệ và diễn biến địa chính trị. Dù triển vọng kỹ thuật đã cải thiện, thị trường vàng vẫn đối mặt với nhiều bất ổn, khiến giá khó bứt phá mạnh và có thể tiếp tục dao động dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi thông tin về xung đột Trung Đông liên tục thay đổi. Việc thiếu vắng xu hướng rõ ràng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch.

Bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, cho rằng trong ngắn hạn, vàng có thể chịu áp lực khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất theo rủi ro lạm phát. Tuy nhiên, khi lạm phát bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng và kéo lợi suất giảm xuống, vàng sẽ lấy lại vai trò trú ẩn.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng thị trường cần thêm tín hiệu chắc chắn về việc xung đột tại Trung Đông thực sự hạ nhiệt. Khi đó, các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ mới có thể phát huy rõ rệt.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định thỏa thuận ngừng bắn vẫn rất mong manh và chưa đủ cơ sở để tạo ra xu hướng rõ ràng cho thị trường. Nếu căng thẳng quay trở lại, áp lực bán để tăng thanh khoản có thể xuất hiện, kéo giá vàng đi xuống.