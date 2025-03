Tới 20h00 ngày 12/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 2.920 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.925 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/3 cao hơn khoảng 41,5% (857 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 91,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/3.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục leo thang khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Giá vàng SJC lập đỉnh mới, trong khi đó vàng nhẫn liên tiếp lập mức cao kỷ lục mới.

Vàng tăng giá trong bối cảnh Mỹ tối 12/3 (giờ Việt Nam) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo 2,9% và mức 3% trong báo cáo tháng 1. Riêng trong tháng 2, CPI chỉ tăng 0,2% so với mức tăng 0,5% trong tháng 1.

Giá vàng miếng lập kỷ lục mới 93,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn lên 94 triệu đồng. Ảnh: HH

Báo cáo chỉ số giá sản xuất được công bố vào thứ 5 và dự kiến ​​tăng 0,3% so với tháng trước, so với mức tăng 0,4% trong báo cáo tháng 1.

Vàng được hỗ trợ trong những ngày qua nhờ một đồng USD đang suy yếu do giới đầu tư lo ngại các cuộc chiến thương mại sẽ kéo nền kinh tế Mỹ đi xuống. Cú lao dốc 2 phiên liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ cuối cùng cũng tác động tích cực lên vàng.

Trong phiên 12/3, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,2% xuống 103,62 điểm.

Trong nước, tới cuối phiên giao dịch ngày 12/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 91,8-93,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn cũng tăng vọt và lập kỷ lục mới. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 91,8-93,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 92,6-94 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Mặc dù không tăng mạnh sau khi dữ liệu lạm phát có chiều hướng dịu đi, nhưng một số nhà phân tích cho rằng vàng có thể tăng nhanh sau đó. Giá tiêu dùng tăng chậm hơn có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến ​​vì lo ngại suy thoái tiếp tục gia tăng.

CPI thấp hơn dự đoán cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đang giảm nhẹ, điều này có thể làm tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai gần. Lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng vì vàng là tài sản không sinh lãi, trở nên hấp dẫn hơn khi chi phí cơ hội giảm.

Sau khi số liệu CPI được công bố, thị trường điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất lên 70-76 điểm cơ bản từ nay tới cuối năm.

Trên Kitco, chuyên gia Neils Christensen dự báo mức lạm phát như hiện tại có thể đẩy giá vàng giao ngay lên mức 3.000 USD/ounce.

Dù vậy, trước mắt thị trường vàng được cho là chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các vấn đề thuế quan. Việc châu Âu áp thuế đáp trả sau khi Mỹ áp thuế lên thép và nhôm khiến các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi một cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Putin để xem khả năng Nga sẽ chấp thuận ra sao về lệnh ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine. Nếu căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực hạ nhiệt, vàng sẽ bớt động lực tăng giá.