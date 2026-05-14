Giá vàng thế giới hôm nay 14/5/2026

Tính tới 20h ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.680 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.686 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 13/5 cao hơn khoảng 8% (tương đương tăng 345 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 148,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 13/5.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế mở cửa phiên giao dịch 13/5 trên thị trường New York giảm 0,8%, xuống 4.680 USD/ounce trong bối cảnh chỉ số giá sản xuất của Mỹ tăng cao hơn nhiều so với dự kiến ​​trong tháng 4, qua đó khiến lo ngại lạm phát gia tăng.

Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 1,4% trong tháng 4, sau mức tăng 0,7% trong tháng 3. Dữ liệu lạm phát mới nhất cao hơn đáng kể so với dự kiến, khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,5%.

Tương tự như giá tiêu dùng, chi phí sản xuất cao hơn đang lan rộng ra toàn nền kinh tế. Chỉ số giá sản xuất cốt lõi (Core PPI), không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 1% trong tháng trước. Lạm phát sản xuất cốt lõi cũng cao hơn nhiều so với dự báo, khi các dự báo đồng thuận chỉ dự đoán mức tăng 0,3%.

Giá vàng trong nước giảm trong 2 tuần qua. Ảnh: HH

Chỉ số giá sản xuất (PPI) được coi là một chỉ báo lạm phát hàng đầu vì các nhà sản xuất thường chuyển chi phí đầu vào cao hơn sang người tiêu dùng.

Thị trường vàng đang đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trong ngắn hạn khi nỗi lo lạm phát tiếp tục khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Thị trường đang dự báo gần 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Giá dầu thô vẫn ở mức rất cao. WTI lên 102,5 USD/thùng, còn Brent đạt 107,4 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/5/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 13/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 13/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 13/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 161,8-164,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 13/5 ở mức 26.330 đồng/USD (mua) và 26.360 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Như vậy, trái với xu hướng trước đó, Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Khi lãi suất tăng, đồng USD sẽ hồi phục.

Lãi suất ngắn hạn cao hơn sẽ tiếp tục gây áp lực lên vàng, do lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Trên Kitco, Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, cho biết số liệu PPI mới nhất sẽ là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với thị trường. Dữ liệu này đang thúc đẩy đà tăng mạnh của đồng USD trên diện rộng, đẩy lợi suất trái phiếu thực lên và gây áp lực bán mạnh lên vàng.

Trong ngắn hạn, dữ liệu lạm phát nóng khiến USD và lợi suất tăng, gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, về dài hạn, một môi trường lạm phát cao, các nước đối mặt với nợ công kỷ lục, vàng được dự báo vẫn chưa gãy xu hướng tăng.

Xung đột Mỹ - Iran vẫn là yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng đối với kim loại và năng lượng. Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì vào sáng thứ Tư, nhưng giá dầu WTI và Brent vẫn đứng trên mức 100 USD/thùng.

Việc Kevin Warsh được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ 51-45 đã tạo thêm một biến số chính sách đối với thị trường tài chính. Lễ chuyển giao chức chủ tịch Fed có thể diễn ra vào cuối tuần, điều này giúp duy trì sự độc lập của Fed, lãi suất thực và USD trong tầm ngắm đối với vàng sau khi dữ liệu lạm phát được công bố.