Giá vàng thế giới hôm nay 13/5/2026

Lúc 6h56, giá vàng giao dịch ở mức giá 4.716 USD/ounce. So với mức giá "sập mạnh" đêm qua, giá vàng đã hồi phục gần 50 USD/ounce.

Tới 20h ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.688 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.696 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 12/5 cao hơn khoảng 8,1% (tương đương tăng 353 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 149,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 12/5.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế suy giảm trong bối cảnh Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 tăng 3,8% trong 12 tháng qua. Vàng mất ngưỡng hỗ trợ 4.700 USD/ounce.

Cụ thể, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chỉ số CPI đã tăng 0,6% trong tháng 4, sau mức tăng 0,9% trong tháng 3. Dữ liệu này phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế.

Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, lạm phát chung đã tăng 3,8%, cao hơn đáng kể so với mức 3,3% của tháng trước. Lạm phát hàng năm cũng cao hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 3,7%.

Giá vàng giảm trong bối cảnh lạm phát Mỹ tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong khi đó, chỉ số CPI lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 0,4% trong tháng trước, cao hơn mức 0,2% trong tháng 3. Lạm phát lõi cũng vượt quá kỳ vọng, vì các dự báo đồng thuận trước đó dự đoán mức tăng 0,3%. Trong 12 tháng qua, lạm phát lõi hàng năm tăng 2,8%, cao hơn mức 2,6% được ghi nhận vào tháng 3.

Dữ liệu lạm phát khiến giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục trì hoãn giảm lãi suất. Thị trường cũng bắt đầu lo ngại nguy cơ lạm phát đình trệ.

Giá dầu tăng mạnh thêm khoảng 3-3,5%. WTI lên 101 USD/thùng, còn Brent lên 107,7 USD/thùng. Qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/5/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 12/5, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 12/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 12/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 162,3-165,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 162,5-165,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 12/5 ở mức 26.350 đồng/USD (mua) và 26.380 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Dữ liệu lạm phát đang khiến thị trường dự đoán chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vào cuối năm, với xác suất tăng lãi suất đạt mức cao nhất từ ​​đầu năm đến nay. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn sẽ đe dọa đẩy nền kinh tế vốn đã mong manh vào suy thoái. Nhiều chuyên gia cho rằng lạm phát tiếp tục bị thúc đẩy bởi những hạn chế nghiêm trọng về phía cung, điều mà chính sách tiền tệ của Mỹ không thể giải quyết.

Nhiều chuyên gia trên Kitco nhận định giá năng lượng tăng cao vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến chi phí tiêu dùng tăng. Căng thẳng ở Trung Đông đã gây gián đoạn đáng kể thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu lên cao.

Theo báo cáo, chỉ số năng lượng đã tăng 3,8% trong tháng trước, chiếm hơn 40% mức tăng giá tiêu dùng. Tính đến nay, giá năng lượng đã tăng 17,9%.

Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management, cho biết với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách hiện tại cho đến hết năm nay.

Theo Chris Zaccarelli, với việc lạm phát đang diễn biến theo chiều hướng xấu và thị trường lao động vẫn ổn định, rất ít khả năng Fed hạ lãi suất trong thời gian tới, thậm chí giới đầu tư bắt đầu dự đoán việc tăng lãi suất vào năm sau.