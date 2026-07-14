Giá vàng thế giới hôm nay 14/7/2026

Lúc 21h ngày 13/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.037 USD/ounce, giảm 83 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.049 USD/ounce. Đến 22h, vàng thế giới giảm về sát 4.013 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz leo thang, đẩy giá dầu tăng cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,58%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm vượt 4,2%. Thị trường hiện định giá khoảng 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, tạo áp lực đáng kể lên giá vàng.

Thị trường vẫn đang đánh giá tác động từ báo cáo việc làm tháng 6 và biên bản cuộc họp Fed công bố tuần trước. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,2%. Số liệu việc làm hai tháng trước bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Biên bản cuộc họp Fed củng cố lo ngại lạm phát quay trở lại.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Phạm Hải

Tại Trung Đông, tình hình eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Mỹ và Iran đều khẳng định lập trường liên quan tới quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này sau các cuộc tấn công cuối tuần. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Giá dầu WTI tăng lên khoảng 72,9 USD/thùng, dầu Brent đạt gần 79,6 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, hạn chế sức hấp dẫn của vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 13/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay vẫn nghiêng về xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vượt 4.091 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.107 USD và 4.140 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce, kim loại quý có nguy cơ lùi về 3.959 USD, xa hơn là 3.942 USD/ounce.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vẫn chưa có tín hiệu giá vàng phục hồi bền vững khi các nhịp tăng gần đây đều nhanh chóng bị bán ra.

Nhu cầu vàng vật chất vẫn chưa trở lại như trước, trong khi dòng tiền đang ưu tiên thị trường chứng khoán nhờ mức sinh lời hấp dẫn hơn.

Ông nhận định báo cáo lạm phát (CPI) của Mỹ sẽ là yếu tố định hướng thị trường. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, đồng USD có thể tăng giá, qua đó gây áp lực lên vàng.

Ông kỳ vọng thị trường vàng sẽ cải thiện theo yếu tố mùa vụ trong hai tháng tới và cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì sớm tăng trở lại.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới.

Theo ông Kuptsikevich, dù các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng, xu hướng giảm hình thành từ giữa tháng 5 vẫn chưa bị phá vỡ. Lực hỗ trợ sẽ mạnh dần khi giá tiến sát ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce, giúp hạn chế đà giảm sâu của kim loại quý.