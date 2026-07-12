Giá vàng thế giới hôm nay 12/7/2026

Giá vàng giảm trong phiên cuối tuần khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi thị trường vẫn lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Thị trường vàng vẫn chịu áp lực khi xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại, kéo dài cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Diễn biến của thị trường vàng thiếu xu hướng rõ ràng sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ và biên bản cuộc họp Fed. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, bằng khoảng một nửa dự báo. Số liệu tháng 4 và tháng 5 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm.

Dữ liệu ban đầu hỗ trợ giá vàng do làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lạm phát, khiến nhà đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược vào khả năng Fed chuyển sang lập trường ôn hòa.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ. Ảnh: Phạm Hải

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,55%, lợi suất kỳ hạn 2 năm trên 4,2%. Chỉ số USD Index ở mức 100,87, tiếp tục tạo áp lực lên vàng.

Tại eo biển Hormuz, hoạt động vận tải vẫn diễn ra nhưng đối mặt với rủi ro quân sự và hàng hải ở mức cao. Giá dầu vẫn cao hơn giai đoạn trước khi căng thẳng leo thang, qua đó duy trì áp lực lạm phát.

Thị trường hiện tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội và các diễn biến mới tại eo biển Hormuz.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.121 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.128 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 11/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều giao dịch.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn khi thị trường cân bằng giữa các yếu tố hỗ trợ và áp lực.

Dù vẫn giữ được vùng hỗ trợ trên 4.100 USD/ounce, triển vọng tăng mạnh chưa thực sự rõ ràng do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng Fed tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với lãi suất.

Ông Philip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng giá dầu giảm đang khiến thị trường kỳ vọng lạm phát tháng 6 sẽ hạ nhiệt đáng kể. Nếu dữ liệu CPI thấp hơn dự báo, điều đó có thể xác nhận giá vàng đã tạo đáy và đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư bắt đầu tích lũy.

Các chuyên gia của TD Securities dự báo lạm phát tháng 6 sẽ tương đối ôn hòa. Chỉ số CPI toàn phần giảm khoảng 0,22% so với tháng trước nhờ giá xăng giảm khoảng 10%. Diễn biến này sẽ tạo dư địa để Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát đi thông điệp bớt cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Robert Minter, Giám đốc Chiến lược đầu tư tại Aberdeen Standard Investments, cho rằng thị trường đang quá tập trung vào các phát biểu mang tính "diều hâu" của ông Warsh mà chưa đánh giá đúng những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng.

Theo Minter, nhiều nhà đầu tư tổ chức không tin Fed sẽ thực sự nâng lãi suất, đồng thời cho rằng ông Warsh đang xây dựng uy tín cá nhân hơn là chuẩn bị cho một chu kỳ thắt chặt mạnh.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng vẫn nghiêng về xu hướng giảm trong ngắn hạn khi nằm dưới đường trung bình động 20 ngày và đường xu hướng tăng.

Nếu vượt 4.138 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới 4.203 USD, sau đó là 4.352 USD/ounce theo phân tích kỹ thuật. Ngược lại, nếu mất mốc 4.021 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về 3.942 USD, xa hơn là 3.886 USD/ounce.