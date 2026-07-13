Giá vàng thế giới hôm nay 13/7/2026

Giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần 4.202 USD/ounce khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Đà tăng nhanh chóng suy yếu do giá dầu leo thang, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Áp lực bán gia tăng trong hai phiên giữa tuần sau khi biên bản cuộc họp của Fed cho thấy nhiều quan chức vẫn lo ngại lạm phát cao và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá không hạ nhiệt.

Giá vàng có lúc giảm xuống mức thấp nhất tuần là 4.021 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng mạnh.

Giá vàng thế giới dự báo giảm. Ảnh: Phạm Hải

Sang phiên thứ Năm, giá vàng phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.120 USD/ounce, giảm hơn 1,4% so với cuối tuần trước.

Sau một tuần giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ, thị trường hướng sự chú ý vào hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Tâm điểm là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 và hai phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu thị trường nhà ở cùng quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) để đánh giá triển vọng lãi suất và xu hướng của giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 11/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích vẫn chia rẽ về triển vọng giá vàng. Trong số 13 chuyên gia Phố Wall, 38% dự báo giá vàng tăng, 23% cho rằng sẽ giảm và 38% nhận định thị trường đi ngang.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm trung lập khi cho rằng xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn là yếu tố khó lường. Theo ông Button, nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, qua đó gây bất lợi cho giá vàng.

Ở chiều ngược lại, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định vàng vẫn có nguy cơ giảm sâu hơn trước khi hình thành xu hướng tăng mới.

Ông Pavilonis cho rằng diễn biến kỹ thuật hiện khá tiêu cực, dòng tiền đang dịch chuyển sang các thị trường khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm.

Theo ông Pavilonis, nếu giá vàng phá vỡ vùng đáy gần đây, kim loại quý có thể lùi về vùng 3.800-3.600 USD/ounce trước khi tìm được lực mua đủ mạnh để phục hồi.

Báo cáo lạm phát (CPI) của Mỹ công bố trong tuần tới khó tạo động lực đáng kể cho vàng, bởi thị trường chưa coi lạm phát là yếu tố đủ mạnh để thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Hiện lực mua vẫn khá yếu và nhà đầu tư đang chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quay trở lại thị trường vàng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn thiếu động lực tăng. Dù có thời điểm vượt đỉnh của tuần trước và lên gần 4.203 USD/ounce trong phiên đầu tuần, kim loại quý nhanh chóng đảo chiều và giảm về khoảng 4.021 USD/ounce chỉ sau hai phiên giao dịch.

Về mặt kỹ thuật, Chandler cho rằng để cải thiện triển vọng, giá vàng cần vượt lên trên đường xu hướng giảm nối các đỉnh được thiết lập vào cuối tháng 5, giữa tháng 6 và đầu tháng 7. Đường kháng cự này hiện nằm quanh 4.126 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kết tuần ở khoảng 4.066 USD/ounce.