Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới lao dốc hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo diện rộng, sau những bình luận cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mới suy yếu.

Giá vàng giao ngay rơi xuống mức thấp nhất 4.034,54 USD/ounce, xóa gần hết thành quả tăng từ đầu tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao dịch giảm mạnh 3,7% xuống 4.039,40 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy vàng giảm sâu do tín hiệu mới của Fed, cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 thấp hơn trước. Trước đó, thị trường kỳ vọng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 hiện chỉ còn 49%, đảo ngược sự lạc quan xuất hiện hồi đầu tuần. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần giảm lãi suất thứ ba trong năm.

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá vàng là việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa, làm gián đoạn tiến trình công bố dữ liệu kinh tế quan trọng. Số liệu việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động đang yếu đi.

Dù chính phủ Mỹ vừa kết thúc đợt đóng cửa kéo dài nhất lịch sử, thị trường và giới hoạch định chính sách vẫn gặp khó khi thiếu dữ liệu kinh tế then chốt trước cuộc họp tháng tới. Điều này góp phần khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi và kích hoạt các đợt bán tháo trên diện rộng.

Chuyên gia Fawad Razaqzada từ City Index nhận định, khi thị trường biến động mạnh, nhiều nhà giao dịch bị gọi ký quỹ và buộc phải đóng vị thế để giải phóng vốn. Điều này dẫn đến việc họ bán ra hàng loạt, kể cả vàng, dù vàng thường được coi là tài sản an toàn.

Tuy chịu áp lực giảm mạnh trong phiên cuối tuần, giá vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm. Động lực chính đến từ việc các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào để đa dạng hóa dự trữ, cùng với dòng tiền trú ẩn của nhà đầu tư trong bối cảnh rủi ro tài chính gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 14/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,2-153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cuối phiên giao dịch ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Nicky Shiels, Trưởng phòng Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAM, nhận định môi trường tài chính hiện rất thuận lợi cho các tài sản như vàng và bạc. Những biện pháp chi tiêu mạnh tay của chính quyền Trump giống như một gói kích thích đưa trực tiếp vào nền kinh tế, nhằm bù đắp cho những lĩnh vực đang chậm lại.

Điều này có thể là dấu hiệu trước về các biện pháp kích thích sắp tới trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến thâm hụt ngân sách và tình hình tài chính Mỹ tiếp tục căng thẳng đến năm 2026. Chính phủ Mỹ đang gặp khó khăn trong việc bán trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn dài, khi lượng người mua thấp hơn dự kiến.

Shiels cho rằng kế hoạch vay mua nhà 50 năm của Trump có thể gây ra rủi ro lớn. Mặc dù chi phí nhà ở hàng tháng sẽ thấp, nhưng tổng lãi suất phải trả trong 50 năm sẽ gần như gấp đôi, và về cơ bản, đây giống như “thuê” nhà từ ngân hàng. Quan trọng hơn, kế hoạch này có thể mở đường cho việc phát hành trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài để kéo dài nợ.

Nhìn về tương lai, bà cho rằng những bất ổn trên thị trường tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng và bạc. Nhà đầu tư thậm chí có thể chứng kiến một đợt tăng giá cuối năm.

Alex Ebkarian, COO của Allegiance Gold, nhận định khi các khoản chi tiêu bắt đầu được triển khai, môi trường bất định về lạm phát và tăng trưởng tạo thuận lợi cho các kim loại quý.

Vàng, vốn không sinh lợi suất, thường có hiệu suất tốt trong những giai đoạn kinh tế bất ổn và trong môi trường lãi suất thấp.