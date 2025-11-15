Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới chứng kiến một phiên bán tháo hiếm có, khiến túi tiền của giới đầu tư chứng khoán, tiền số và vàng bốc hơi hàng nghìn tỷ USD ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật để chính quyền liên bang hoạt động trở lại, sau giai đoạn đóng cửa lâu nhất lịch sử kéo dài 43 ngày.

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần (14/11) trên sàn New York, giá vàng giao ngay giảm khoảng 130 USD (-3,1%) có lúc xuống 4.040 USD/ounce, chặn đứng đà tăng mạnh mẽ trong tuần 10-14/11.

Trong gần 4 phiên đầu tuần, giá vàng đã có một đợt tăng bứt phá, từ mức 4.001 USD/ounce cuối tuần trước có lúc lên 4.245 USD/ounce vào giữa phiên 13/11, tương đương mức tăng gần 6,1%. Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên 13/11 và phiên 14/11, hai đợt giảm sâu đã xóa tan gần như toàn bộ thành quả có được trước đó.

Nếu như đầu tuần, giá vàng tăng vọt do giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 sau khi chính phủ Mỹ mở cửa, thì vào cuối tuần vàng giảm vì yếu tố ngược lại. Chốt tuần 10-14/11 giá vang ở quanh vùng 4.070 USD/ounce.

Trước khi chính phủ Mỹ mở cửa, giới đầu tư đón nhận những tín hiệu tiêu cực về nền kinh tế Mỹ và đánh cược vào khả năng xuất hiện những số liệu vĩ mô u ám được công bố sau khi chính quyền liên bang hoạt động trở lại. Thị trường khi đó dự báo 65% Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 10/12.

Tuy nhiên, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật vào 10h45 ngày 13/11 (giờ Hà Nội) để khép lại đợt đóng cửa, tình thế đã đảo ngược trên khắp các thị trường tài chính và hàng hóa.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 13/11 và tiếp tục giảm sâu trong phiên cuối tuần 14/11. Thị trường tiền số cũng lao dốc. Đồng Bitcoin sụt giảm, bốc hơi 7% có lúc xuống ngưỡng 95.000 USD/BTC. Giá vàng sụt giảm.

Vàng giảm mạnh do áp lực chốt lời sau hơn 3 phiên tăng vọt trước đó và tín hiệu Fed thận trọng hơn trong chính sách tiền tệ. Thị trường chỉ còn đánh cược 53,9% khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thay vì mức 65% như trước đó vài ngày.

Những tuyên bố cứng rắn của các lãnh đạo Fed và làn sóng bán khống đã nhấn chìm vàng.

Chủ tịch Fed St. Louis, Alberto Musalem, cho rằng các quan chức Fed nên thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất khi lạm phát đang vượt mục tiêu.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Cleveland, Beth Hammack, bày tỏ quan điểm cho rằng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ nên duy trì một cách chặt chẽ. Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết ông không ủng hộ đợt cắt giảm lãi suất gần đây nhất và vẫn chưa quyết định vào tháng 12.

Trong nước, giá vàng giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên 14/11 sau khi đã tăng khoảng 5,5 triệu đồng/lượng trong 3 phiên trước đó.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 14/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 151,2-153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước sáng 15/11 có thể giảm thêm 1-2 triệu đồng/lượng theo biến động giá thế giới.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới. Ảnh: CH

Xu hướng sắp tới của vàng ra sao?

Có thể thấy, giá vàng thế giới đã đảo chiều giảm rất nhanh sau khi tăng vọt trước đó. Những kỳ vọng ngược chiều đã khiến giá vàng biến động mạnh.

Dù vậy, vàng vẫn có 2 tuần tăng giá liên tiếp, từ mức thấp nhất 3.930 USD/ounce trong hôm 6/9 lên 4.001 USD/ounce hôm 8/10 và chốt tuần 10-14/11 ở quanh vùng 4.070 USD/ounce.

Có một thực tế là đồng USD vẫn đang trên đà đi xuống. Chỉ số USD (DXY) tiếp tục hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Mặc dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 12 giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn so với khả năng Fed giữ nguyên lãi suất.

Nhiều quan chức Fed gần đây phát tín hiệu thận trọng, cho thấy họ không vội vàng nới lỏng thêm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là sự trì hoãn tạm thời. Chủ tịch Fed Jerome Powell cần thêm dữ liệu để quyết định bước đi tiếp theo.

Hiện Mỹ vẫn đang trong xu hướng đưa lãi suất xuống thấp dần và vàng hưởng lợi từ môi trường này.

Gần đây, Chính phủ Mỹ đã gặp khó khăn trong việc bán nợ của mình. Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận sự tham gia yếu hơn dự kiến trong cả hai phiên đấu giá trái phiếu 10 năm và 30 năm. Tất cả những bất ổn trên thị trường tài chính có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Vàng cũng được hưởng lợi từ những căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Ukraine và cả khu vực châu Á. Thị trường cũng quan tâm tới một vấn đề trọng yếu của Mỹ cũng như tại nhiều nước: nợ công tiếp tục leo thang.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương các nước và các quỹ ETF vàng vẫn còn rất lớn. Các nước châu Á cũng đang bước vào mùa cưới và mùa lễ hội, với nhu cầu vàng trang sức tăng cao.