Giá vàng thế giới hôm nay 15/7/2026

Tính tới 20h30 ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.083 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.095 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 5,8% (tương đương giảm 252 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 14/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ tối 14/7 quay đầu tăng gần 2% lên 4.083 USD/ounce ngay sau khi chỉ số lạm phát của nước này được công bố thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng tăng mạnh trở lại bất chấp giá dầu leo thang do căng thẳng Mỹ - Iran.

Báo cáo CPI được công bố tối 14/7 đã làm thay đổi vị thế thị trường, nghiêng về phía kim loại quý. CPI tổng thể giảm 0,4% trong tháng 6 sau khi tăng 0,5% trong tháng 5. Đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020, trong khi lạm phát so với cùng kỳ năm trước giảm từ 4,2% xuống 3,5%. CPI lõi so với cùng kỳ giảm từ 2,9% xuống 2,6%.

Giá vàng SJC hôm 14/7 ở mức thấp nhất 3 tuần. Ảnh: Minh Hiền

Dữ liệu này đã làm giảm bớt nỗi lo lạm phát sau đợt tăng giá dầu tuần trước và biên bản cuộc họp của Fed hôm thứ Tư. Giới đầu tư bớt áp lực về khả năng Fed sẽ tăng mạnh lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm nhẹ xuống khoảng 4,6%/năm.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/7/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm nhưng vàng nhẫn biến động trái chiều ở các cửa hàng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 14/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,5-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 14/7 ở mức 26.400 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Số liệu lạm phát tích cực đã hỗ trợ rất mạnh cho vàng. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này bị kìm hãm trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.

Eo biển Hormuz nóng trở lại khi Mỹ và Iran cùng công bố kiểm soát tuyến hàng hải này. Thông tin Iran tấn công 2 tàu chở dầu của Tiểu Vương quốc Ả Rập đã khiến giá dầu Brent tăng thêm 2,8% lên trên 85,6 USD/thùng.

Lệnh ngừng bắn tại Iran đã khiến chi phí vay vốn tại nước Anh lên mức cao nhất trong 5 tháng, qua đó kìm hãm đà tăng của giá vàng.

Giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào ba yếu tố quan trọng: phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh, diễn biến của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, nếu giá vàng vượt và duy trì ổn định trên vùng kháng cự 4.091-4.107 USD/ounce, triển vọng tăng giá trong ngắn hạn sẽ được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, nếu giá dầu tiếp tục leo thang, thị trường lo ngại lạm phát năng lượng quay trở lại và có thể phản ánh vào số liệu lạm phát tháng 7.