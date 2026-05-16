Giá vàng thế giới hôm nay 16/5/2026

Giá vàng đóng cửa tuần giao dịch giảm tới 111 USD/ounce, chỉ còn 4.539 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.538 USD/ounce, giảm 95 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.554 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ, khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và lo ngại lạm phát do giá dầu leo thang.

Giá vàng kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ tư liên tiếp sau khi loạt dữ liệu lạm phát công bố trong tuần khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu sản xuất khả quan từ Cục Dự trữ Liên bang New York tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Báo cáo Empire State Manufacturing vừa công bố cho thấy chỉ số sản xuất tháng 5 tăng mạnh lên 19,5 điểm, vượt xa mức 11 điểm của tháng 4 và cao hơn đáng kể so với dự báo 7,3 điểm của giới phân tích. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11/2024.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Liên quan đến vấn đề địa chính trị, eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng, lạm phát và kim loại quý. Dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã được duy trì hơn một tháng, hoạt động vận tải biển vẫn chưa trở lại bình thường.

Theo các tuyên bố sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz cần được mở cửa hoàn toàn. Tuyên bố của ông Trump rằng “sự kiên nhẫn với Tehran đang cạn dần” khiến giá dầu tiếp tục tăng mạnh.

Giá dầu WTI vượt 100 USD/thùng cùng giá Brent tăng mạnh làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và gây áp lực lên vàng.

Đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 4,5%.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/5/2026

Chốt phiên giao dịch 15/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết cuối phiên ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch cuối phiên ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn khi thị trường đồng thời chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều, gồm căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Sau chuỗi giảm mạnh trong những phiên gần đây, giới phân tích cho rằng vàng vẫn chưa thoát khỏi áp lực điều chỉnh, đặc biệt khi đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở vùng cao.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây, đặc biệt là báo cáo sản xuất vượt xa kỳ vọng, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt. Điều này làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát chưa được kiểm soát. Trong bối cảnh đó, vàng - tài sản không sinh lãi - trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Về kỹ thuật, nếu giá vàng giao ngay không giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.540 USD/ounce, khả năng thị trường sẽ lùi sâu về vùng 4.500 USD/ounce. Ngược lại, nếu lực cầu quay trở lại và giá vượt mốc 4.605 USD/ounce, vàng có thể phục hồi lên các vùng kháng cự cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng vàng vẫn còn dư địa phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn chưa hạ nhiệt. Căng thẳng tại Trung Đông, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và biến động trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn có thể thúc đẩy dòng tiền tìm đến kim loại quý.