Giá vàng giảm, khoảng cách với thế giới thu hẹp

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước hiện lùi về quanh mốc 165 triệu đồng/lượng, trong khi mức chênh lệch với giá thế giới quy đổi chỉ còn khoảng 16 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vùng gần 30 triệu đồng/lượng hồi tháng 3.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Chu Phương cho biết, giá vàng thế giới đang chịu áp lực sau khi Mỹ công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tích cực hơn dự báo và lạm phát ở mức 3,8%, cao hơn kỳ vọng của thị trường. Điều này khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong ngắn hạn suy giảm, ít nhất trong nửa đầu năm.

Tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran chưa có tín hiệu hạ nhiệt và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đồng thuận với đề xuất từ phía Iran.

Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD (DXY) vẫn duy trì quanh vùng 98-100 điểm nên chưa tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ giá vàng. Việc một số ngân hàng trung ương bán vàng ra cũng khiến tâm lý thị trường kém tích cực hơn.

“Giá vàng thế giới tăng hạn chế khiến vàng trong nước thiếu động lực bứt phá. Trong khi đó, tỷ giá vẫn ở mức cao, còn lãi suất huy động của các ngân hàng vẫn hấp dẫn nên nhu cầu đầu tư vàng phần nào bị thu hẹp”, bà Phương nhận định.

Theo chuyên gia, sự thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Về vấn đề chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn khoảng 16 triệu đồng/lượng, bà Phương cho rằng điều này phản ánh tâm lý đầu tư đã thận trọng hơn so với giai đoạn trước. Theo bà, đây là tín hiệu tích cực.

"Trước đây, nhiều nhà đầu tư bị cuốn theo tâm lý FOMO khi giá vàng tăng mạnh mà bỏ qua mức chênh lệch quá cao. Nếu mua ở thời điểm chênh lệch lớn, nhà đầu tư sẽ gặp khó khi bán ra nếu giá vàng thế giới chưa vượt được mốc 5.000 USD/ounce”, bà nhấn mạnh.

Việc chênh lệch giá thu hẹp cũng giúp thị trường vàng trong nước liên thông hơn với thế giới, giảm tác động từ yếu tố tâm lý ngắn hạn.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) nhận xét việc chênh lệch thu hẹp cho thấy thị trường vàng trong nước đang dần chuyển từ trạng thái định giá theo kỳ vọng sang phản ánh sát hơn các yếu tố kinh tế nền tảng và quan hệ cung - cầu thực tế.

Trong quý I/2026, giá vàng trong nước tăng mạnh không chỉ do tác động từ xu hướng tăng của vàng thế giới, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý phòng thủ tài sản, kỳ vọng giá tiếp tục leo thang và xu hướng tích trữ vàng trước các biến động toàn cầu về địa chính trị, lãi suất và tỷ giá. Khi tâm lý trú ẩn lên cao, thị trường dễ xuất hiện hiện tượng “mua đuổi”, khiến giá trong nước bị đẩy lên nhanh hơn đáng kể so với giá quốc tế.

Theo ông Huy, khoảng cách chênh lệch thu hẹp cho thấy ba chuyển biến quan trọng.

Thứ nhất, tâm lý đầu cơ và tích trữ theo đám đông đã dần hạ nhiệt. Thứ hai, hiệu quả điều hành và định hướng chính sách đã góp phần ổn định kỳ vọng thị trường. Thứ ba, thị trường vàng trong nước đang phản ánh sát hơn diễn biến quốc tế.

Chênh lệch giá vàng có về 10 triệu đồng/lượng?

Theo bà Chu Phương, nếu chưa có động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước, chênh lệch giá vàng có thể tiếp tục thu hẹp nhưng khó giảm nhanh về mức 10 triệu đồng/lượng bởi nhu cầu mua vàng trong nước vẫn hiện hữu.

Ở góc độ dài hạn, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng mức chênh khoảng 16 triệu đồng/lượng vẫn là tương đối cao so với thông lệ quốc tế. Điều đó cho thấy thị trường vàng Việt Nam vẫn còn tồn tại độ vênh nhất định về cấu trúc cung - cầu, mức độ liên thông quốc tế và tính cạnh tranh của thị trường.

Theo ông, xu hướng trung hạn nhiều khả năng vẫn là chênh lệch tiếp tục thu hẹp, nhưng quá trình này sẽ diễn ra theo hướng từng bước và khó giảm mạnh trong thời gian ngắn.

Cơ sở đầu tiên là mặt bằng giá vàng thế giới vẫn neo ở vùng cao do bất ổn địa chính trị, xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng và kỳ vọng điều chỉnh chính sách tiền tệ tại Mỹ. Khi giá thế giới duy trì cao trong thời gian dài, phần “định giá cộng thêm” tại thị trường nội địa sẽ dần bị co lại.

Bên cạnh đó, việc khung pháp lý quản lý thị trường vàng đã được sửa đổi, hướng tới việc nâng cao tính minh bạch, tăng hiệu quả vận hành thị trường và hạn chế những biến động bất thường về giá.

Ngoài ra, khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, sản xuất kinh doanh hay trái phiếu doanh nghiệp dần phục hồi, dòng tiền đầu cơ vào vàng cũng có xu hướng phân bổ lại thay vì tập trung quá lớn vào một kênh trú ẩn.

“Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thể duy trì ở mức tương đối cao trong ngắn hạn do thị trường vàng Việt Nam mang tính đặc thù riêng, đặc biệt ở yếu tố nguồn cung, chi phí lưu thông và cấu trúc thị trường. Vì vậy, xu hướng là thu hẹp dần, nhưng khó trở về trạng thái ngang bằng tuyệt đối với giá thế giới trong một sớm một chiều”, ông Huy nói.

Theo ông Huy, để thu hẹp hơn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về chính sách, cấu trúc thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô. Trước hết, cần hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng tăng liên thông với quốc tế nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro “vàng hóa” nền kinh tế.

Đồng thời, cần mở rộng tính cạnh tranh của thị trường vàng miếng và nghiên cứu cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu linh hoạt, có kiểm soát để cải thiện nguồn cung.

Bên cạnh đó, cần phát triển minh bạch, hiệu quả các kênh đầu tư khác nhằm phân bổ dòng tiền đa dạng hơn thay vì quá tập trung vào vàng. Quan trọng nhất vẫn là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và củng cố niềm tin vào đồng Việt Nam để giảm nhu cầu nắm giữ vàng mang tính phòng thủ.