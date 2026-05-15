Giá vàng thế giới hôm nay 15/5/2026

Lúc 22h30 ngày 14/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.684 USD/ounce, mức độ biến động rất thấp.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 9/5 đạt 211.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa), cao hơn mức dự báo 205.000 đơn. Dữ liệu tuần trước được điều chỉnh giảm xuống 199.000 đơn từ mức 200.000 đơn.

Bình quân bốn tuần đạt 203.750 đơn, gần sát kỳ vọng 203.500 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp trong tuần kết thúc ngày 2/5 ở mức 1,782 triệu người, thấp hơn dự báo 1,79 triệu người.

Thị trường vàng đang tích lũy quanh ngưỡng tâm lý 4.700 USD/ounce, cho thấy tiêu dùng Mỹ đang chậm lại đúng như dự báo của thị trường.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,5%, sau khi được điều chỉnh tăng 1,6% trong tháng 3. So với cùng kỳ năm trước, doanh số tăng 4,9%, đúng như dự báo thị trường.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá vàng chịu áp lực từ kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian qua, song tâm lý thị trường đang dần chuyển hướng khi giới đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bị thu hẹp dư địa tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ quá thắt chặt. Lãi suất duy trì ở mức cao trong khi lạm phát vẫn dai dẳng có thể làm giảm lợi suất thực, qua đó hỗ trợ vàng.

Về địa chính trị, eo biển Hormuz tiếp tục được xem là điểm nóng rủi ro nguồn cung năng lượng sau hơn hai tháng xung đột liên quan đến Iran. Các cảnh báo về việc suy giảm dự trữ dầu toàn cầu duy trì lực cầu trú ẩn cho vàng, song đồng thời cũng có thể tạo áp lực thông qua kỳ vọng lạm phát và lợi suất tăng.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/5/2026

Chốt phiên giao dịch 14/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 giao dịch ở mức 161,8-164,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Dự báo giá vàng

Theo bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, đợt giảm khoảng 12% của giá vàng kể từ khi xung đột Iran bùng phát chủ yếu phản ánh tác động kinh tế vĩ mô từ cú sốc giá dầu.

Manthey cho rằng Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 4 với lập trường thận trọng, trong khi lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại kể từ khi chiến sự bắt đầu. Điều này làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Lợi suất thực và sức mạnh của USD tiếp tục là rào cản chính đối với đà phục hồi của vàng. Ngoài ra, dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ cũng cho thấy Fed chưa chịu áp lực phải nới lỏng chính sách sớm.

Lực cầu từ ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc quay lại mua vàng trong tháng 4, tiếp tục kéo dài chuỗi mua ròng nhiều tháng liên tiếp. Dù một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bán ra, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn mang tính tích cực trung hạn cho thị trường.

Dòng vốn ETF cũng bắt đầu cải thiện sau giai đoạn rút ròng kể từ khi xung đột Iran nổ ra. Dữ liệu cho thấy các quỹ vàng toàn cầu ghi nhận dòng tiền quay trở lại trong tháng 4, đặc biệt tại châu Âu, phản ánh lo ngại rủi ro địa chính trị và khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng.

ING vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng và dự báo giá có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm, với điều kiện lạm phát hạ nhiệt và Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.