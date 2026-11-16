Giá vàng và nhiều loại hàng hóa, tài sản tài chính chịu sức ép lớn khi đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và giới đầu tư đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.

Giá vàng thế giới mất 183 USD, SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Sau khởi đầu tương đối tích cực, kim loại quý nhanh chóng đảo chiều lao dốc khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong tuần 9-13/11, giá vàng liên tục đánh mất các ngưỡng 4.100 USD, 4.000 USD và 3.900 USD/ounce. Có thời điểm, kim loại quý xuống 3.852,7 USD/ounce, mức thấp nhất hơn một năm.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng tại 3.885 USD/ounce (quy đổi khoảng 121 triệu đồng/lượng), giảm 183 USD, tương đương 4,5%.

Đà giảm của vàng thế giới nhanh chóng tác động tới thị trường trong nước. Giá vàng miếng SJC giảm khoảng 3,5 triệu đồng/lượng, xuống 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn cũng mất khoảng 2,7 triệu đồng/lượng, xuống quanh 137,8 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân quan trọng nhất là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME, tính đến cuối tuần, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12 đã lên 91,3%. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm cũng được tính đến, ở mức 8,7%.

Kỳ vọng lãi suất tăng đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Chỉ số USD Index đạt 103,41 điểm, cao nhất kể từ cuối tháng 3/2025. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm lên 5,481%/năm, trong khi kỳ hạn 2 năm đạt 4,874%.

Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không đem lại thu nhập định kỳ.

Áp lực còn đến từ những phát biểu diều hâu của các quan chức Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cảnh báo lạm phát vẫn dai dẳng và Mỹ chưa thành công trong việc kiểm soát đà tăng giá, củng cố khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn.

Giá vàng thế giới hiện chịu áp lực giảm rất lớn do USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ cao. Ảnh: HH

Vàng đối mặt nguy cơ giảm sâu hay có thể phục hồi?

Điều đáng lo ngại hiện nay không chỉ là mức giảm mạnh mà còn là sự đảo chiều tâm lý trên thị trường. Khảo sát của Kitco News cho thấy 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm, trong khi chỉ 15% kỳ vọng tăng. Tại Main Street, tỷ lệ nhà đầu tư nhỏ lẻ dự báo giảm lên 38%, gần sát mức 42% dự báo tăng.

Một số chuyên gia cảnh báo vàng có thể bước vào đợt điều chỉnh sâu hơn. Marc Chandler, chuyên gia tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng có thể giảm thêm khoảng 100 USD/ounce. Nếu xuyên thủng vùng 3.750 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về 3.500 USD/ounce.

Daniel Pavilonis thuộc StoneX Group đưa ra kịch bản bi quan hơn, với khả năng vàng lùi về 3.200 USD/ounce nếu Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, Adrian Day và James Stanley cho rằng kim loại quý có thể chỉ phục hồi ngắn hạn, khó duy trì trên 4.000 USD/ounce.

Áp lực lớn nhất với vàng hiện nay là khả năng Mỹ duy trì lãi suất cao, thậm chí tiếp tục tăng trong những tháng tới. Nếu kịch bản này xảy ra, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên, khiến vàng chịu sức ép kéo dài 6-8 tháng.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất cao cũng đặt Washington trước bài toán tài khóa ngày càng khó khăn. Nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, trong khi chi phí lãi vay ròng của ngân sách liên bang được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính khoảng 1.000 tỷ USD trong năm tài khóa 2026.

Lợi suất duy trì ở mức cao sẽ khiến chi phí đảo nợ và trả lãi tiếp tục tăng, làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách. Chính phủ Mỹ có thể phải phát hành thêm trái phiếu để bù đắp chi phí, tạo vòng xoáy nợ công và áp lực lãi suất. Những rủi ro này về dài hạn có thể củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng vệ.

Bên cạnh đó, Fed phải cân nhắc tác động của việc tăng lãi suất đối với tăng trưởng kinh tế, thị trường tín dụng và khả năng trả nợ. Nếu kinh tế Mỹ suy yếu rõ rệt và áp lực lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể đảo chiều, qua đó tạo điều kiện cho vàng phục hồi.

Về kỹ thuật, vùng 3.800-3.900 USD/ounce đang là khu vực hỗ trợ quan trọng. Trong các đợt điều chỉnh hồi tháng 3, tháng 6 và tháng 7, vàng từng kiểm định vùng giá này trước khi bật tăng trở lại. Vì vậy, việc quay về đây chưa đồng nghĩa xu hướng tăng dài hạn đã bị phá vỡ.

CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng và đứng ngoài quan sát, với biên độ dao động dự kiến 3.800-4.160 USD/ounce đến ngày 27/11. James Stanley cũng kỳ vọng vàng có thể phục hồi kỹ thuật vượt 4.000 USD/ounce, dù khả năng duy trì trên ngưỡng này chưa cao.

Như vậy, vàng đang đứng trước giai đoạn thử thách lớn khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một đợt bán tháo sâu hơn có thể xảy ra nếu các ngưỡng hỗ trợ bị xuyên thủng. Tuy nhiên, những rủi ro về nợ công, lạm phát và bất ổn tài chính toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ kim loại quý trong dài hạn.