Trên thế giới, tới 21h ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.011 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.020 USD/ounce. Lúc 22h40, giá vàng thế giới rơi về mức 4.975 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/3 ở một số thời điểm cao hơn khoảng 19,3% (tương đương tăng 837 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 159 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 24 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động rất ít và tiếp tục kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn treo cao, ở quanh mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng và bạc tiếp tục kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng khi các nhà phân tích lưu ý rằng đà tăng trở lại của đồng USD đang kìm hãm đà tăng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng giao ngay bắt đầu phiên giao dịch 17/3 trên thị trường New York ở mức quen thuộc, giao dịch quanh mức 5.000 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay dao động giữa 80 và 81 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới, ngay cả khi tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông làm gia tăng thêm sự bất ổn địa chính trị và các vấn đề về chuỗi cung ứng gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định rằng vàng và bạc tiếp tục gặp khó khăn do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran hỗ trợ đồng USD, xuất phát từ nỗi lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù chỉ số DXY không thể giữ vững trên mức 100 điểm, nhưng đồng bạc xanh không chịu nhiều áp lực bán và hiện đang giao dịch ở mức 99,68 điểm.

Giá vàng thế giới đi ngang, trong nước treo cao. Ảnh: HH

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết các chỉ báo động lượng cho thấy vàng và bạc không có hướng đi rõ ràng. Vàng đã mất đi sức hấp dẫn của vai trò “kênh trú ẩn an toàn”. Và vai trò đó dường như đã chuyển sang đồng USD.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 17/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 17/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 17/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 179,7-182,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 100.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 11/3 ở mức 27.340 đồng/USD (mua) và 27.390 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Giá dầu tăng cao. Dầu WTI giao dịch trên 95 USD/thùng – tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến lợi suất trái phiếu 10 năm duy trì ở mức trên 4%. Mối đe dọa lạm phát mới này tạo ra một trở ngại khác cho vàng, vì nó có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày hôm nay – phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Thị trường đã bắt đầu điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

Thị trường thậm chí phản ánh khả năng Fed chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay, thay vì mức 50-75 điểm trước đó. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư ETF đã rút tiền khỏi các quỹ ETF vàng.

Giới đầu tư đang chờ xem Fed sẽ đưa ra triển vọng lãi suất như thế nào sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 18/3. Nếu khả năng cắt giảm lãi suất vẫn còn, giá vàng có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, sự không chắc chắn đáng kể xung quanh thời gian kéo dài của chiến tranh và sự gián đoạn nguồn cung dầu có thể khiến Fed thận trọng trong việc đưa ra tuyên bố quá rõ ràng về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Mặc dù vàng và bạc tiếp tục đối mặt với áp lực bán ra trong ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các kim loại quý này.

Một số nhà phân tích cho rằng vàng và bạc có thể thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài.

Theo UBS, trong năm 2026, giá vàng vẫn dự kiến ​​tăng 20% ​​so với giá hiện tại. Giá vàng được UBS dự báo sẽ lên mức cao 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026. Vàng chủ yếu giúp bảo vệ chống lại các rủi ro tiền tệ như mất giá tiền tệ, thâm hụt ngân sách gia tăng và suy thoái kinh tế, những hậu quả có thể xảy ra do các cuộc xung đột địa chính trị.