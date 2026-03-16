Đà giảm nhanh khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường kim loại quý có thể bước vào chu kỳ suy giảm mới.

Áp lực ngắn hạn khiến giá vàng giảm mạnh

Tuần giao dịch từ ngày 9-13/3 ghi nhận những biến động đáng kể trên thị trường vàng quốc tế. Có thời điểm giá vàng giao ngay tăng lên gần 5.250 USD/ounce, song sau đó nhanh chóng giảm mạnh và kết thúc tuần quanh mốc 5.000 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mức giá này tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC cũng biến động mạnh theo xu hướng của thị trường quốc tế. Từ mức 187,2 triệu đồng/lượng (bán ra) vào ngày 11/3, giá vàng giảm xuống còn khoảng 182,6 triệu đồng/lượng vào ngày 14/3, tức mất khoảng 4,6 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài ngày. Với mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra khoảng 3 triệu đồng/lượng, những người mua vàng ở vùng giá cao có thể chịu khoản lỗ lên tới khoảng 7,6 triệu đồng/lượng nếu bán ra ngay.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng suy yếu là sự phục hồi mạnh của đồng USD. Chỉ số Dollar Index (DXY) lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái quay trở lại ngưỡng 100 điểm, sau khi từng giảm xuống dưới 97 điểm vào giữa tháng 2.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang tác động mạnh tới thị trường. Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhiều nhà đầu tư cho rằng Fed có thể thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng cũng góp phần khiến giá vàng giảm mạnh. Sau khi đạt mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận. Một số tổ chức cũng có thể bán vàng nhằm bù đắp thua lỗ trên các thị trường khác, đặc biệt là thị trường chứng khoán đang biến động mạnh.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cũng khiến triển vọng thị trường trở nên phức tạp hơn. Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý IV chỉ đạt khoảng 0,7%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Trong khi đó, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh này, Fed có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Lãi suất cao kéo dài có thể tiếp tục gây áp lực lên thị trường vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng chịu áp lực giảm trong ngắn hạn do biến động dữ dội trên thị trường tài chính quốc tế. Ảnh: HH

Bất ổn địa chính trị và lạm phát vẫn nâng đỡ xu hướng dài hạn

Dù chịu áp lực trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực khi thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Trong khoảng hai tuần qua, eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới – đã bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuyến hàng hải này được xem là “yết hầu” của thị trường năng lượng toàn cầu khi khoảng 20% lượng dầu và khí đốt thế giới phải đi qua khu vực hẹp nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập.

Sự gián đoạn này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và góp phần đẩy giá dầu quốc tế tăng mạnh. Giá dầu WTI hiện ở mức gần 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng có thể khiến lạm phát quay trở lại, qua đó làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, 40% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 40% cho rằng giá có thể giảm.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân lại tỏ ra lạc quan hơn. Khảo sát cho thấy khoảng 63% kỳ vọng giá vàng tăng, chỉ 12% dự báo giảm.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex, cho rằng việc vàng vẫn duy trì trên mốc 5.000 USD/ounce cho thấy thị trường đang dần chấp nhận một mặt bằng giá mới cao hơn. Vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại thận trọng hơn. Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cảnh báo vàng có thể tiếp tục điều chỉnh khi thị trường phản ứng với các tín hiệu chính sách từ Fed cũng như biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng giá vàng và bạc có thể tiếp tục biến động theo diễn biến của thị trường chứng khoán. Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, vàng và bạc sẽ chịu áp lực giảm.

Theo ông Pavilonis, trong kịch bản xấu hơn, cả TTCK và kim loại quý đều có thể tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn khi nhà đầu tư giảm mức độ rủi ro. Giá vàng thậm chí có thể giảm về quanh vùng 4.200 USD/ounce.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư tổ chức vẫn coi vàng là một tài sản quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư. Lạm phát dai dẳng, nợ công toàn cầu tăng cao và cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc đang khiến môi trường kinh tế trở nên khó đoán định hơn.