Giá vàng thế giới hôm nay 24/4/2026

Lúc 21h30 ngày 23/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.733 USD/ounce, giảm 7 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.748 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, đạt 214.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 18/4. Con số này cao hơn mức dự báo đồng thuận 212.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 208.000 đơn, so với mức công bố ban đầu là 207.000.

Phiên điều trần xác nhận của Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy quá trình phê chuẩn nhiều khả năng sẽ kéo dài và đối mặt với tranh cãi gay gắt, thậm chí vượt quá thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Jerome Powell vào ngày 15/5.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Ông Warsh nhấn mạnh sẽ không chịu ảnh hưởng từ Donald Trump trong việc điều hành chính sách tiền tệ, cam kết duy trì sự độc lập nếu được bổ nhiệm. Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ cho rằng những động thái gần đây của chính quyền - bao gồm áp lực lên Fed và cuộc điều tra nhằm vào Powell - đang làm gia tăng rủi ro chính trị hóa ngân hàng trung ương.

Quan điểm chính sách của Warsh cũng bị soi xét. Ông bị chất vấn về sự chuyển đổi từ lập trường “diều hâu” chống lạm phát sang ủng hộ cắt giảm lãi suất. Warsh lập luận rằng sai lầm chính sách giai đoạn 2021-2022 và tiềm năng tăng năng suất từ công nghệ mới đòi hỏi một cách tiếp cận khác, bao gồm cải tổ khuôn khổ lạm phát và giảm bớt định hướng chính sách.

Dữ liệu hải quan mới nhất cho thấy xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ đã tăng mạnh 30% theo tháng trong tháng 3. Lượng vàng xuất sang Anh tăng vọt lên 57,6 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12, khi vàng tiếp tục quay trở lại từ Mỹ sau làn sóng xuất khẩu mạnh do thuế quan năm ngoái. Xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng 18%, nhưng nguồn cung tới Ấn Độ lại giảm mạnh do nhu cầu nội địa suy yếu.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,7-169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả giá mua và bán, chốt phiên tại 166,5-169 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 166,2-168,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch cuối phiên ở mức 166,2-169,2 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Theo Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA), vai trò của vàng như một tài sản lưu trữ giá trị sẽ tiếp tục gia tăng trong một hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh. Nhu cầu tài sản an toàn đang tăng lên do bất ổn địa chính trị, lạm phát và nợ công leo thang, dù giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn.

Về dài hạn, SBA nhận định xu hướng giá vàng sẽ phụ thuộc không chỉ vào các sự kiện đơn lẻ mà còn vào các yếu tố cấu trúc như dịch chuyển quyền lực toàn cầu, chính sách tiền tệ và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Trong báo cáo mới nhất, Suki Cooper, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered, nhận định giá vàng đang dần hình thành vùng đáy ngắn hạn.

Theo dự báo chính thức, Standard Chartered kỳ vọng giá vàng trung bình đạt khoảng 4.605 USD/ounce trong quý II và tăng lên 4.850 USD/ounce trong quý III.

Xu hướng hiện tại của kim loại quý vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Đáng chú ý, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhu cầu thanh khoản có thể tiếp tục gây áp lực lên giá trong ngắn hạn.

Suki Cooper lưu ý rằng lo ngại lạm phát đã ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng gần đây. Hiện vàng có tương quan âm 24% với lợi suất thực kỳ hạn 5 năm, so với mức gần như bằng 0 trước khi xung đột nổ ra.

Theo bà, thị trường đang bị “giằng co” giữa rủi ro lạm phát và nguy cơ suy giảm tăng trưởng.

Dù đối mặt với bất định ngắn hạn, một số tín hiệu tích cực đang xuất hiện. Hoạt động đầu cơ đã hạ nhiệt, trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF vàng bắt đầu cải thiện. “Dù vẫn tồn tại lượng bán lỗ ước tính khoảng 53 tấn, nhưng có dấu hiệu nhu cầu thanh khoản đang ổn định trở lại”, bà nhận định.